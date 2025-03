Około stu żołnierzy rosyjskich w sobotę rano wykorzystało nieczynny gazociąg w rejonie miasta Sudża w obwodzie kurskim do ofensywy na pozycje sił ukraińskich. Poinformował o tym znany analityk do spraw wojskowości Jurij Butusow. Sytuacja wojsk ukraińskich w przygranicznym regionie staje się coraz trudniejsza. W piątek media w Kijowie podały, że wojska rosyjskie przełamały ukraińską linię obrony na południe od Sudży.

"Rosjanie przygotowywali się do tej operacji od kilku dni, oczyszczając z użyciem bomb KAB obszar, z którego mieli wyruszyć" - przekazał w sobotę w mediach społecznościowych znany ukraiński dziennikarz i analityk do spraw wojskowości Jurij Butusow. Poinformował, że w tym dniu rano, około stu żołnierzy armii rosyjskiej, wykorzystało nieczynny gazociąg w rejonie miasta Sudża w obwodzie kurskim do ofensywy na pozycje sił ukraińskich.