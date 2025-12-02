Rosja twierdzi, że dokonała przełomu. Ukraina: odparliśmy ich 72 razy

Walki w Pokrowsku. Ukraina pokazuje nagrania Źródło: Reuters/Ministry of Defense of Ukraine

"Ukraińska armia utrzymuje pozycje w północnej części Pokrowska w Donbasie i prowadzi działania kontrofensywne w południowej części miasta, zajętej wcześniej przez siły rosyjskie" - poinformowali we wtorek przedstawiciele 7. Korpusu Szybkiego Reagowania wojsk powietrznodesantowych Ukrainy, cytowani przez agencję Reutera.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w swoim codziennym komunikacie podał przy tym, że "w ciągu ostatniej doby na odcinku pokrowskim siły rosyjskie zostały odparte 72 razy".

Rosyjski przekaz o Pokrowsku

W poniedziałek do mediów zaczęły spływać doniesienia, jakoby wojska rosyjskie przejęły całkowitą kontrolę nad Pokrowskiem w obwodzie donieckim, jak również Wołczańskiem w obwodzie charkowskim. Taką informację miał przekazać prezydentowi Władimirowi Putinowi szef rosyjskiego Sztabu Generalnego, generał Walerij Gierasimow w niedzielę wieczorem.

Zniszczenia Pokrowska z początku grudnia - według propagandowego przekazu rosyjskiego Źródło: PAP/EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE/HANDOUT

Strona ukraińska do tej pory nie odnosiła się do tych doniesień. Nie potwierdziła ich też żadna agencja informacyjna, jak również Instytut Badań nad Wojną.

Amerykański thinktank zwrócił uwagę, że doniesienia o zdobyciu Pokrowska po ponad roku walk mogą być strategią Kremla "mającej na celu wpłynięcie na negocjacje USA i Rosji, które odbędą się w Moskwie 2 grudnia".

Cel strategiczny i propagandowy

Pokrowsk to miasto we wschodniej części obwodu donieckiego w Ukrainie, liczące przed wojną około 60 tysięcy mieszkańców. Jest to ważny węzeł drogowy i kolejowy.

Kluczowe położenie Pokrowska w obwodzie donieckim Źródło: Google Maps

Z perspektywy Rosji, kontrola nad Pokrowskiem byłaby ważnym punktem z kierunku przejęcia kontroli nad całym Donbasem. To ostatnia poważna przeszkoda uniemożliwiająca wojskom rosyjskim dotarcie do Słowiańska i Kramatorska, jedynych dużych miast w obwodzie donieckim, które nadal znajdują się pod kontrolą Ukrainy.

Z perspektywy Ukrainy utrzymywanie się w Pokrowsku pozwala na angażowanie i wykrwawianie sił rosyjskich. Walki o miasto rozpoczęły się na początku sierpnia 2024 roku, ale Rosjanie byli w stanie zbliżyć się do Pokrowska dopiero pod koniec lipca tego roku.

Równie istotny jest aspekt propagandowy. Zajęcie Pokrowska wsparłoby narrację Kremla, że to Rosja ma na froncie przewagę i posuwa się naprzód. Jest to kluczowe w momencie toczących się negocjacji pokojowych.

Zniszczenia w Pokrowsku. Walki o miasto toczą się od sierpnia 2024 roku Źródło: PAP/EPA/Maria Senovilla

