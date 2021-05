"Niemożliwe jest wytypowanie granicy w taki sposób, aby zostało to zaakceptowane przez jedną lub drugą stronę"

Źródło tego kryzysu tkwi w wielu złożonych kwestiach, a żadna ze stron nie zgodzi się na utratę terytorium. Tak eksperci do spraw Azji Środkowej komentują tragiczne wydarzenia, do których doszło w Kotlinie Fergańskiej.

Do rozpadu ZSRR granice były bardziej gospodarcze, niż państwowe, z podziałem na gospodarstwa rolne i hodowlane, z dostępnej do wspólnych ujęć wody. - Problemy zaczęły się piętrzyć, gdy pojawiły się obce dla tego regionu granice i kiedy władze lokalne postanowiły odłożyć w czasie wiele skomplikowanych kwestii, co było błędem - mówi portalowi azerbejdżańskiej gazety "Zierkało" kirgiski ekspert Denis Berdakow.