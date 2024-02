W hiszpańskiej Walencji doszło do pożaru 14-piętrowego budynku mieszkalnego. W płomieniach stanęła cała fasada budynku, a płonące fragmenty budowli spadły na chodnik. Jedna z osób, które były świadkami zdarzenia, relacjonowała, że widziała, jak strażacy ewakuowali chłopca uwięzionego na pierwszym piętrze. Lokalne media donoszą, że część mieszkańców nadal może być w nim uwięzionych. "El Pais" pisze, że według wstępnego bilansu rannych zostało 13 osób, w tym kilku strażaków.

"El Pais" informuje, że pożar wybuchł w czwartek późnym popołudniem w dzielnicy Campanar na północ od centrum miasta, nie jest znana jego przyczyna. Lokalne służby przekazały zaś w mediach społecznościowych, że ogień pojawił się na czwartym piętrze budynku i rozprzestrzenił się na inne. Do jego gaszenia wysłano szesnaście jednostek straży pożarnej, na miejscu pojawiło się też pięć karetek pogotowia.

"El Pais" podaje, że we według wstępnych szacunków władz rannych zostało 13 osób, w tym sześciu strażaków. Dwóch z nich trafiło do szpitala z powodu zatrucia dymem i z oparzeniami rąk, a jeden ze złamanym nadgarstkiem. Kilka osób, które przebywały w budynku, także trafiły do szpitali z objawami zatrucia dymem.