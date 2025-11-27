Pożar wieżowców w Hongkongu

Kilka godzin po wybuchu pożaru w Tai Po - północnej dzielnicy Hongkongu - płomienie i gęsty dym wciąż spowijały ponad 30-piętrowe wieżowce. Ratownicy oblegali miejsce zdarzenia, a przerażeni mieszkańcy przyglądali się szokującemu widokowi. Po pełnej dobie od tej katastrofy sytuacja wygląda właściwie tak samo źle, a może nawet gorzej.

Z ośmiu wież kompleksu aż siedem stanęło w środę w płomieniach. Do wczesnego ranka w czwartek udało się ugasić płomienie w czterech z nich, ale w trzech pożary wciąż trwają i strażacy nie wiedzą, kiedy uda się je opanować.

Co jest przyczyną pożaru? Jeszcze nie wiadomo, ale podejrzenie pada na elementy wciąż powszechnie stosowane jako pomocnicze przy remontach i budowach - bambusowe rusztowania, siatki, którymi większość z kompleksu ośmiu wież była otoczona oraz pianka izolująca używana przy oknach - taka, której po remoncie nie powinno tam tyle być.

Bambusowe rusztowania od marca stopniowo znikają z metropolii, bo taką decyzję podjęli w końcu urzędnicy, ale jeżeli to okaże się elementem, który doprowadził do tragedii w takiej skali, to ci, którzy za remont odpowiadali, mogą się spotkać z surowymi konsekwencjami. Lokalny publiczny nadawca RTHK przekazał już w środę, że w związku z pożarem policja zatrzymała trzy osoby, którym postawi zarzut zabójstwa.

Według śledczych, na jedynym wieżowcu, którego płomienie nie objęły - remontowanym wcześniej - wokół okien znaleziono bardzo wiele pianki wykorzystywanej do izolacji. Podobno w takich ilościach, w jakich nie powinno jej tam być. Mogła ona podsycać płomienie, gdy te pojawiały się na kolejnych piętrach.

Reuters pisze, że strażacy w czwartek, z powodu bardzo wysokiej temperatury i masy spalonych materiałów budowlanych, nie mają wciąż dostępu do najwyższych pięter trzech budynków. Z dużym prawdopodobieństwem, są tam uwięzieni ludzie. Czy żyją - nie wiadomo.

Nie wiadomo też, do ilu z 2000 mieszkań w komplesie Wang Fuk Court jeszcze w ogóle nie zajrzeli. Do środy żyło tam - we wszystkich ośmiu budynkach - około 4600 osób.

Relacje mieszkańców

Jeden z mieszkańców kompleksu, 71-letni mężczyzna o nazwisku Wong, rozpłakał się, mówiąc, że jego żona została uwięziona w środku.

66-letni Harry Cheung, który od 40 lat mieszka w Block Two (drugim z ośmiu wieżowców), mówił w środę, że "usłyszał wielki hałas około godziny 14.45 (7.45 w Polsce - red.) i zobaczył wybuch pożaru w pobliskim bloku". - Natychmiast wróciłem, żeby spakować swoje rzeczy - opowiedział. - Nawet nie wiem, jak się teraz czuję. Myślę tylko o tym, gdzie będę dziś spał - dodał.

Pożar wieżowców w Hongkongu Źródło: LEUNG MAN HEI/PAP/EPA

Inna wieloletnia mieszkanka kompleksu powiedziała, że nadal nie udało się jej skontaktować z bliskimi mieszkającymi w sąsiednim bloku. Po spędzeniu nocy u znajomego, 70-latka wróciła i zobaczyła, że jej dom wciąż płonie. - Nie wiemy, co robić - przyznała w czwartkowej rozmowie z Reutersem.

Wielki pożar wieżowców w Hongkongu

Wśród 44 ofiar śmiertelnych znalazł się strażak, a 29 osób trafiło do szpitala – powiedział dziennikarzom szef administracji Hongkongu John Lee. Około 900 osób zostało ewakuowanych, a co najmniej 279 uważa się za zaginione. To jednak wciąż tylko niespełna 1200 osób ze wspomnianych 4600.

- Priorytetem jest ugaszenie pożaru i uratowanie uwięzionych mieszkańców. Drugim priorytetem jest udzielenie pomocy rannym. Trzecim priorytetem jest wsparcie w powrocie do zdrowia rannych. Następnie rozpoczniemy szczegółowe śledztwo - przekazał Lee dziennikarzom.

Zdjęcia z akcji ratunkowej pokazywały w środę walące się momentami na ziemię rusztowania. Spadały one m.in. na wozy strażackie zaparkowane wzdłuż ścian budynków.

Straż przekazała, że w środę udało się ugasić ogień w trzech wieżowcach, ale w czterech walka w czwartek wciąż trwała. Oznacza to, że pożar nie objął tylko jednego z ośmiu.

To był najgorszy pożar w Hongkongu od czasu, gdy w listopadzie 1996 roku w budynku komercyjnym w dzielnicy Kowloon zginęło 41 osób. Pożar powstał w wyniku spawania podczas remontu.

Reuters zwraca uwagę na to, że na początku grudnia w Hongkongu odbędą się lokalne wybory. Ogromnie wysokie ceny nieruchomości i ogólne warunki mieszkaniowe są jednymi z najważniejszych kwestii wywołujących wśród mieszkańców szerokie, społeczne niezadowolenie.

