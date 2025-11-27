Logo strona główna
Świat

Ogień wciąż w trzech wieżowcach. Setki zaginionych, wielu uwięzionych

Pożar wieżowców w Hongkongu
Pożar wieżowców w Hongkongu
Co najmniej 44 osoby zginęły, a 279 uznano za zaginione w wyniku pożaru wieżowców, do którego doszło w środę w Hongkongu. Po ponad dobie ogień wciąż trawi trzy z ośmiu konstrukcji zespołu budowlanego. Płomienie ugaszono w czterech, jeden budynek uniknął pożaru. Świadek katastrofy opowiedział Reutersowi o wielkim huku poprzedzającym pożar.

Kilka godzin po wybuchu pożaru w Tai Po - północnej dzielnicy Hongkongu - płomienie i gęsty dym wciąż spowijały ponad 30-piętrowe wieżowce. Ratownicy oblegali miejsce zdarzenia, a przerażeni mieszkańcy przyglądali się szokującemu widokowi. Po pełnej dobie od tej katastrofy sytuacja wygląda właściwie tak samo źle, a może nawet gorzej.

Z ośmiu wież kompleksu aż siedem stanęło w środę w płomieniach. Do wczesnego ranka w czwartek udało się ugasić płomienie w czterech z nich, ale w trzech pożary wciąż trwają i strażacy nie wiedzą, kiedy uda się je opanować.

Co jest przyczyną pożaru? Jeszcze nie wiadomo, ale podejrzenie pada na elementy wciąż powszechnie stosowane jako pomocnicze przy remontach i budowach - bambusowe rusztowania, siatki, którymi większość z kompleksu ośmiu wież była otoczona oraz pianka izolująca używana przy oknach - taka, której po remoncie nie powinno tam tyle być.

Bambusowe rusztowania od marca stopniowo znikają z metropolii, bo taką decyzję podjęli w końcu urzędnicy, ale jeżeli to okaże się elementem, który doprowadził do tragedii w takiej skali, to ci, którzy za remont odpowiadali, mogą się spotkać z surowymi konsekwencjami. Lokalny publiczny nadawca RTHK przekazał już w środę, że w związku z pożarem policja zatrzymała trzy osoby, którym postawi zarzut zabójstwa.

Według śledczych, na jedynym wieżowcu, którego płomienie nie objęły - remontowanym wcześniej - wokół okien znaleziono bardzo wiele pianki wykorzystywanej do izolacji. Podobno w takich ilościach, w jakich nie powinno jej tam być. Mogła ona podsycać płomienie, gdy te pojawiały się na kolejnych piętrach.

Rośnie liczba ofiar wielkiego pożaru. Zaginionych jest kilkaset osób
Rośnie liczba ofiar wielkiego pożaru. Zaginionych jest kilkaset osób

Reuters pisze, że strażacy w czwartek, z powodu bardzo wysokiej temperatury i masy spalonych materiałów budowlanych, nie mają wciąż dostępu do najwyższych pięter trzech budynków. Z dużym prawdopodobieństwem, są tam uwięzieni ludzie. Czy żyją - nie wiadomo.

Nie wiadomo też, do ilu z 2000 mieszkań w komplesie Wang Fuk Court jeszcze w ogóle nie zajrzeli. Do środy żyło tam - we wszystkich ośmiu budynkach - około 4600 osób.

Relacje mieszkańców

Jeden z mieszkańców kompleksu, 71-letni mężczyzna o nazwisku Wong, rozpłakał się, mówiąc, że jego żona została uwięziona w środku.

66-letni Harry Cheung, który od 40 lat mieszka w Block Two (drugim z ośmiu wieżowców), mówił w środę, że "usłyszał wielki hałas około godziny 14.45 (7.45 w Polsce - red.) i zobaczył wybuch pożaru w pobliskim bloku". - Natychmiast wróciłem, żeby spakować swoje rzeczy - opowiedział. - Nawet nie wiem, jak się teraz czuję. Myślę tylko o tym, gdzie będę dziś spał - dodał.

Pożar wieżowców w Hongkongu
Pożar wieżowców w Hongkongu
Źródło: LEUNG MAN HEI/PAP/EPA

Inna wieloletnia mieszkanka kompleksu powiedziała, że nadal nie udało się jej skontaktować z bliskimi mieszkającymi w sąsiednim bloku. Po spędzeniu nocy u znajomego, 70-latka wróciła i zobaczyła, że jej dom wciąż płonie. - Nie wiemy, co robić - przyznała w czwartkowej rozmowie z Reutersem.

Wielki pożar wieżowców w Hongkongu

Wśród 44 ofiar śmiertelnych znalazł się strażak, a 29 osób trafiło do szpitala – powiedział dziennikarzom szef administracji Hongkongu John Lee. Około 900 osób zostało ewakuowanych, a co najmniej 279 uważa się za zaginione. To jednak wciąż tylko niespełna 1200 osób ze wspomnianych 4600.

- Priorytetem jest ugaszenie pożaru i uratowanie uwięzionych mieszkańców. Drugim priorytetem jest udzielenie pomocy rannym. Trzecim priorytetem jest wsparcie w powrocie do zdrowia rannych. Następnie rozpoczniemy szczegółowe śledztwo - przekazał Lee dziennikarzom.

Zdjęcia z akcji ratunkowej pokazywały w środę walące się momentami na ziemię rusztowania. Spadały one m.in. na wozy strażackie zaparkowane wzdłuż ścian budynków.

Pożar wieżowców w Hongkongu. Płoną budynki mieszkalne
Pożar wieżowców w Hongkongu
Pożar wieżowców w Hongkongu
Źródło: LEUNG MAN HEI/EPA/PAP
Pożar wieżowców w Hongkongu
Pożar wieżowców w Hongkongu
Źródło: LEUNG MAN HEI/EPA/PAP
Pożar wieżowców w Hongkongu
Pożar wieżowców w Hongkongu
Źródło: LEUNG MAN HEI/EPA/PAP
Pożar wieżowców w Hongkongu
Pożar wieżowców w Hongkongu
Źródło: LEUNG MAN HEI/EPA/PAP
Pożar kompleksu wieżowców w Hongkongu
Pożar kompleksu wieżowców w Hongkongu
Źródło: PAP/EPA/LEUNG MAN HEI
Pożar kompleksu wieżowców w Hongkongu
Pożar kompleksu wieżowców w Hongkongu
Źródło: PAP/EPA/LEUNG MAN HEI
Pożar kompleksu wieżowców w Hongkongu
Pożar kompleksu wieżowców w Hongkongu
Źródło: PAP/EPA/LEUNG MAN HEI
Trwa walka z pożarem, który wybuchł w środę w kompleksie wieżowców w Hongkongu
Trwa walka z pożarem, który wybuchł w środę w kompleksie wieżowców w Hongkongu
Źródło: Reuters
Wang Fuk Court przed rozpoczęciem remontu
Wang Fuk Court przed rozpoczęciem remontu
Źródło: Google Maps
Wokół części budynków rozstawione są bambusowe rusztowania
Wokół części budynków rozstawione są bambusowe rusztowania
Źródło: Reuters
Pożar wybuchł w kompleksie ośmio 31-piętrowych wieżowców
Pożar wybuchł w kompleksie ośmio 31-piętrowych wieżowców
Źródło: Tyrone Siu / Reuters / Forum
Pożar wybuchł w środę w północnej dzielnicy Hongkongu w kompleksie budynków Wang Fuk Court
Pożar wybuchł w środę w północnej dzielnicy Hongkongu w kompleksie budynków Wang Fuk Court
Źródło: Reuters
Płonie kompleks wieżowców w Hongkongu. Są ofiary
Płonie kompleks wieżowców w Hongkongu. Są ofiary
Źródło: Tyrone Siu / Reuters / Forum

Straż przekazała, że w środę udało się ugasić ogień w trzech wieżowcach, ale w czterech walka w czwartek wciąż trwała. Oznacza to, że pożar nie objął tylko jednego z ośmiu.

To był najgorszy pożar w Hongkongu od czasu, gdy w listopadzie 1996 roku w budynku komercyjnym w dzielnicy Kowloon zginęło 41 osób. Pożar powstał w wyniku spawania podczas remontu.

Reuters zwraca uwagę na to, że na początku grudnia w Hongkongu odbędą się lokalne wybory. Ogromnie wysokie ceny nieruchomości i ogólne warunki mieszkaniowe są jednymi z najważniejszych kwestii wywołujących wśród mieszkańców szerokie, społeczne niezadowolenie.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: asty/adso

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: LEUNG MAN HEI/EPA/PAP

Hongkong
