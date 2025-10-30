Orban spotka się z Trumpem. Jest data

Trump: Orban będzie bardzo dobrym gospodarzem spotkania z Putinem Źródło: TVN24

Szef kancelarii premiera Węgier Gergely Gulyas zapowiedział, że spotkanie Viktora Orbana z Donaldem Trumpem, do którego ma dojść 7 listopada w Waszyngtonie, pozwoli obu przywódcom omówić harmonogram działań, które mogłyby doprowadzić do zawarcia pokoju na Ukrainie.

Trump ogłosił 16 października, że spotka się z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem w Budapeszcie. Do tego spotkania miało dojść w ciągu dwóch tygodni. 25 października amerykański prezydent oświadczył jednak, że nie spotka się z Putinem, dopóki nie będzie wiedział, że dojdzie do zawarcia porozumienia w sprawie zakończenia wojny.

Orban o "szczególnym potraktowaniu Węgier"

Rzecznik węgierskiego rządu Zoltan Kovacs napisał w czwartek na platformie X, że podczas spotkania w Waszyngtonie Orban i Trump skoncentrują się na rozwoju węgiersko-amerykańskiej współpracy w sektorach energii, obrony i gospodarki. "Trwają już rozmowy przygotowawcze, mające na celu zacieśnienie więzi i stworzenie nowych możliwości strategicznej współpracy" - napisał Kovacs.

Węgierski premier, zapowiadając wcześniej w tym tygodniu wyjazd do USA, podkreślił, że jednym z tematów rozmowy z Trumpem będą między innymi sankcje na rosyjskie firmy energetyczne, nałożone przez USA. - Węgry zależą w dużej mierze od rosyjskiej ropy i gazu, a bez (tych dostaw) ceny poszybują w górę i będziemy mierzyć się z poważnymi niedoborami. Dlatego będziemy szukać sposobu (na utrzymanie w tej sprawie status quo - red.) i szczególne potraktowanie Węgier - zapowiedział Orban.

