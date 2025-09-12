Orban o wojnie i Polakach. "Są w tym po uszy"

Viktor Orban na szczycie UE. Nagranie z 26 czerwca Źródło: Reuters

W odpowiedzi na pytanie Radia Kossuth w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, do którego doszło w nocy z wtorku na środę, Victor Orban stwierdził, że Węgry "uznały to za niedopuszczalne od pierwszej chwili".

- Nie możemy zignorować faktu, że miało to miejsce w Polsce. Polacy są naszymi przyjaciółmi, niezależnie od politycznych tarć - stwierdził szef węgierskiego rządu, cytowany przez portal 24.hu.

Dodał, że Polacy są "naszymi historycznymi sojusznikami, bliskimi duchowo, więc naprawdę są naszymi przyjaciółmi". Utrzymywał, że "właśnie dlatego Węgry muszą być jednym z pierwszych krajów, które stanowczo zareagują na wszystkie działania, które naruszają suwerenność Polski".

Węgry "zachowują dystans"

W czasie rozmowy z Radiem Kossuth Orban zwrócił uwagę, że to, co się wydarzyło w Polsce, mogłoby się wydarzyć "dzisiaj lub wczoraj", zarówno w Polsce, jak i na Węgrzech, więc - stwierdził - "zagrożenie wojną jest bezpośrednie". Dodał przy tym, że "my nie jesteśmy w tym, nie jesteśmy w wojnie, zachowujemy dystans, Polacy są w tym po uszy".

Prorosyjski Orban podkreślił tym samym różnice stanowisk Budapesztu i Warszawy w sprawie agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę.

"Nie, Victorze"

W środę rano, odnosząc się do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, Orban napisał w serwisie X, że jego kraj solidaryzuje się z Polską po tym zajściu. "Naruszenie integralności terytorialnej Polski jest nieakceptowalne" - zaznaczył.

"To zdarzenie dowodzi, że nasza polityka wzywania do pokoju w rosyjsko-ukraińskiej wojnie jest uzasadniona i racjonalna. Życie w cieniu wojny jest obciążone ryzykiem i zagrożeniami" - dodał. "Czas to zakończyć! Wspieramy wysiłki prezydenta Donalda Trumpa zmierzające ku osiągnięciu pokoju" - napisał węgierski premier.

Hungary stands in full solidarity with Poland following the recent drone incident. The violation of Poland’s territorial integrity is unacceptable.



The incident proves that our policy of calling for peace in the Russia-Ukraine war is reasonable and rational. Living in the shadow… — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) September 10, 2025 Rozwiń

Na ten wpis Orbana zareagował wicepremier i szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. "Nie, Viktorze. To zdarzenie dowodzi temu, że powinniście się określić i potępić rosyjską agresję" - stwierdził.

"Apelujemy, abyście odblokowali wypłatę środków Unii Europejskiej na obronę, zgodzili się na surowsze sankcje na agresora i wycofali swoje weto dla rozpoczęcia negocjacji w sprawie akcesji Ukrainy do UE" - dodał w odpowiedzi Sikorski.

No, Victor. The incident proves you should get off the fence and condemn Russian aggression. We ask you to unblock the disbursement of EU funds for defence, approve tougher sanctions on the aggressor and withdraw your veto on starting Ukraine's EU accession negotiations. — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) September 10, 2025 Rozwiń

