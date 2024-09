"Uznano, że to mało prawdopodobne, by wirus dotarł do UE". Jak agencje medyczne poradziły sobie z COVID-19

Według kontrolerów, ECDC "początkowo nie doceniło powagi sytuacji, uznano, że to mało prawdopodobne, żeby wirus dotarł do UE". "Decyzja o podjęciu natychmiastowych działań zapadła późno, bo dopiero 12 marca 2020 roku, czyli trzy dni po tym, jak Włochy na własną rękę wprowadziły pierwszy lockdown" - napisano.

Także wytyczne ECDC, dotyczące noszenia maseczek czy śledzenia kontaktów zakaźnych, wydane zostały z opóźnieniem, bo dopiero w kwietniu i maju 2020 roku, czyli pod koniec pierwszej fali pandemii. Do tego kilka państw nie zastosowało się do zaleceń ECDC, czego konsekwencją było utrzymywanie przez długi czas ograniczeń w podróżowaniu.

Unijne agencje medyczne "przytłoczone skalą i tempem rozwoju pandemii"

Lepiej, zdaniem kontrolerów, poradziła sobie EMA, która szybko dostosowała swoją działalność do sytuacji kryzysowej. Na wczesnych etapach pandemii agencja skontaktowała się z potencjalnymi podmiotami opracowującymi szczepionki i terapie, a także podjęła szereg działań mających na celu przyspieszenie procesu ich zatwierdzania i pomogła przeciwdziałać niedoborom leków podczas pandemii. Jedyne, co można jej zarzucić, to fakt, że agencji nie udało się skutecznie promować badań klinicznych w UE.

Jak zauważyli kontrolerzy, UE do dzisiaj stara się wyeliminować luki, które uwidoczniły się podczas pandemii. Mandaty ECDC i EMA zostały doprecyzowane i poszerzone, a zmiany w unijnym prawodawstwie farmaceutycznym mają przyspieszyć procedury wydawania pozwoleń na dopuszczenie do obrotu nowych leków.

Problemy w funkcjonowaniu unijnych agencji medycznych

W środę w Parlamencie Europejskim odbyło się posiedzenie komisji do spraw środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa żywności (ENVI) w sprawie małpiej ospy (Mpox), którą WHO uznała za zagrożenie zdrowotne o światowym zasięgu. Biorący w niej udział przewodniczący podkomisji zdrowia w PE (SANT) europoseł Adam Jarubas zauważył, że "by uniknąć błędów z 2019 i 2020 roku, UE musi być zdolna do niezależnej oceny zagrożenia i adekwatnego reagowania".