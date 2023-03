Jak córka prezydenta stworzyła finansowe imperium. "Jedna z największych spraw korupcyjnych wszech czasów"

Gulnara Karimowa, córka nieżyjącego już prezydenta Uzbekistanu Islama Karimowa, dorobiła się wartej około 200 milionów funtów fortuny na korupcji - wynika z nowego raportu Freedom for Eurasia. Kobieta za pochodzące z przestępstwa pieniądze miała kupować m.in. nieruchomości i prywatny odrzutowiec.

Opublikowany 14 marca raport Freedom for Eurasia opisało BBC. Przedstawiono w nim, jak za pieniądze pochodzące z korupcji i przy udziale firm księgowych mających siedzibę na terytorium Wielkiej Brytanii Gulnara Karimowa dorobiła się wartej około 200 mln funtów fortuny (około miliarda złotych). Córka nieżyjącego już prezydenta Uzbekistanu Islama Karimowa za pozyskiwane w ten sposób pieniądze miała kupować nieruchomości "od Londynu po Hongkong". - Przypadek Karimowej jest jedną z największych spraw dotyczących łapówkarstwa wszech czasów - stwierdził Tom Mayne, jeden z autorów raportu.

Fortuna na korupcji

Autorzy raportu przyjrzeli się rejestrom nieruchomości i gruntów nabywanych przez Karimową i zidentyfikowali co najmniej 14, które według nich zostały zakupione przez nią za "podejrzane" fundusze m.in. w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Francji, Dubaju i Hongkongu. W dokumencie skupiono się szczególnie na pięciu z nich, które znajdują się na Wyspach Brytyjskich, i których łączna wartość sięga około 50 mln funtów (ok. 250 mln złotych). To znajdujące się w ekskluzywnych londyńskich dzielnicach Belgravia i Mayfair trzy mieszkania i dom, a także dworek z jeziorem w hrabstwie Surrey.