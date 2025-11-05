Logo strona główna
Świat

Nowojorczycy wybrali burmistrza

Zohran Mamdani zwycięzcą wyborów na burmistrza Nowego Jorku
Wybory w Nowym Jorku
Źródło: Reuters
Kandydat demokratów Zohran Mamdani wygrał wybory na burmistrza Nowego Jorku. Było to jedno z wielu wyborczych zwycięstw demokratów w całym kraju - zgodnie z oczekiwaniami reelekcję wywalczyli burmistrzowie między innymi Atlanty, Pittsburgha i Cincinnati.

Urodzony w Ugandzie syn indyjskich imigrantów polityk był zdecydowanym faworytem sondaży i pokonał byłego gubernatora stanu Nowy Jork Andrew Cuomo oraz republikańskiego działacza społecznego o polskich korzeniach Curtisa Sliwę.

Jak podaje CBS, Mamdani zgromadził nieco ponad 50 procent, Cuomo - 41,7 procent, a Sliwa - 7 procent. W głosowaniu uczestniczyło ponad 2 miliony mieszkańców, co najmniej pół miliona więcej niż w poprzednich wyborach.

Zohran Mamdani zwycięzcą wyborów na burmistrza Nowego Jorku
Zohran Mamdani zwycięzcą wyborów na burmistrza Nowego Jorku
Źródło: SARAH YENESEL/PAP/EPA

34-letni deputowany nowojorskiej legislatury określa się jako demokratyczny socjalista, a kampanię oparł o hasła walki z drożyzną. Choć burmistrz Nowego Jorku ma ograniczone uprawnienia, w kampanii obiecał szerokie zmiany w polityce socjalnej m.in. zamrożenie czynszów, darmowe przejazdy autobusem, darmowe żłobki i przedszkola, a nawet należące do miasta sklepy spożywcze.

Zohran Mamdani
Zohran Mamdani
Źródło: EPA/SARAH YENESEL

Zapowiedział też nałożenie dodatkowego 2-procentowego podatku dla osób zarabiających powyżej miliona dolarów rocznie. Jego kandydatura budziła też kontrowersje, m.in. z powodu zdecydowanej krytyki pod adresem Izraela.

Kampania obfitowała w kontrowersje i intrygi, a swoje piętno na niej odcisnął także pochodzący z Nowego Jorku prezydent USA Donald Trump. Prezydent wielokrotnie nazywał Mamdaniego komunistą i groził, że jeśli wygra, odetnie część funduszy federalnych dla metropolii. W ostatniej chwili Trump poparł nie kandydata własnej partii, lecz Cuomo, z którym prowadził ostre spory podczas swoich rządów w pierwszej kadencji.

Jej kolega jest faworytem. "Bardzo uczynny, zawsze cię słucha"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Jej kolega jest faworytem. "Bardzo uczynny, zawsze cię słucha"

Fakty+

Demokraci triumfują też w innych miastach

Wtorkowe zwycięstwo opozycyjnego kandydata było jedną z szeregu porażek partii rządzącej w wyborach lokalnych.

W Wirginii kandydatka Demokratów Abigail Spanberger zdecydowanie pokonała swoją republikańską rywalkę, stając się pierwszą w historii kobietą na fotelu gubernatora.

Swój pojedynek wygrał też kontrowersyjny kandydat na prokuratora generalnego Jay Jones, który w ujawnionych SMS-ach życzył śmierci swoim republikańskim oponentom i ich dzieciom.

J.D. Vance: wpis prezydenta Trumpa mówi sam za siebie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

J.D. Vance: wpis prezydenta Trumpa mówi sam za siebie

W New Jersey w nadspodziewanie wyraźny sposób wyścig o posadę gubernatora wygrała kongresmenka Mikie Sherrill. Kandydaci Demokratów wygrali też m.in. w lokalnych wyborach w Georgii i Pensylwanii. "Dzisiejsze wyniki wyborów są zaprzeczeniem programu Trumpa. Okrucieństwo, chaos i chciwość, które definiują radykalizm MAGA i prowadzą do gwałtownego wzrostu kosztów, zostały stanowczo odrzucone przez Amerykanów" - ocenił w oświadczeniu lider Demokratów w Senacie Chuck Schumer. Po ogłoszeniu wyników Trump zamieścił wpis sugerujący, że porażka wspieranych przez niego kandydatów wynika z tego, że jego nazwiska nie było na kartach wyborczych oraz z powodu trwającego shutdownu. Konto Białego Domu na platformie X zamieściło jednak grafikę przypominającą logo drużyny NBA New York Knicks, z napisem "Trump jest waszym prezydentem".

pc

pc
Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: SARAH YENESEL/PAP/EPA

USA Nowy Jork
