W USA zniesiono wprowadzone w 2017 r. regulacje, które klasyfikowały karabiny z tzw. bump stockami - nakładkami na karabiny półautomatyczne pozwalającymi na zmianę ich w broń automatyczną - jako zakazane karabiny maszynowe i zakazywały posiadania akcesoriów pod karą do 10 lat więzienia.

Zniesiony zakaz nakładek na karabiny

Sędziowie przychylili się do skargi wniesionej przez właściciela sklepu z bronią w Teksasie. Za zniesieniem zakazu zagłosowała cała szóstka konserwatywnych sędziów, a przeciwko byli trzej pozostali, liberałowie. W wydanym orzeczeniu sędzia Clarence Thomas stwierdził, że specjalne nakładki na kolbę karabinu, które wykorzystują odrzut karabinu do automatycznego naciskania spustu, nie zmieniają w istocie karabinu półautomatycznego w karabin maszynowy. Porównał działanie nakładki do "strzelca z błyskawicznym palcem" naciskającego spust.