Zbierają pieniądze na obronę domniemanego mordercy. "On nie jest bohaterem"

Na fundusz obrony Luigiego Mangione, podejrzanego o zabójstwo szefa firmy ubezpieczeniowej UnitedHealthcare Briana Thompsona, zgromadzono ponad 80 tysięcy dolarów. Według zwolenników Mangione, występuje on przeciwko niesprawiedliwości systemu opieki zdrowotnej i stał się głosem ludzi poddanych opresji. - To niepojęte - skomentował prokurator okręgowy Nowego Jorku. Podczas procesu 26-latek będzie reprezentowany przez renomowaną prawniczkę z Nowego Jorku.

Wiele osób pragnących zachować anonimowość otworzyło internetowe fundusze obrony Luigiego Mangione. Według stacji CNN jego zwolennicy zebrali do piątku ponad 80 tysięcy dolarów. Organy ścigania obawiają się, że jest on kreowany na męczennika.

"Działania Luigiego to zdecydowane odrzucenie systemu osiągającego ogromne zyski, ale nie dbającego o amerykański naród. Nasza śmierć, ból, nasze wołania o pomoc są nieustannie tłumione i ignorowane" – ocenił jeden z sympatyków podejrzanego, cytowany przez amerykańskie media.

Inni zwolennicy Mangione twierdzili między innymi, że występuje on przeciwko niesprawiedliwości systemu opieki zdrowotnej i stał się głosem ludzi poddanych opresji. Dziękowali mu za odwagę, twierdząc, że ktoś musiał dać sygnał do przebudzenia.

"On nie jest bohaterem"

Demokratyczny gubernator Pensylwanii Josh Shapiro określił pomoc dla Mangione jako "głęboko niepokojącą". "On nie jest bohaterem" – podkreślił Shapiro.

"Zna każdy korytarz w sądzie". To ona będzie bronić Mangione

Po ucieczce z Nowego Jorku Mangione udał się do Pensylwanii, gdzie jest oskarżany m.in. o nielegalne posiadanie broni palnej i legitymowanie się sfałszowanymi dokumentami. Sędzia stanowy Dave Consiglio odmówił podejrzanemu zwolnienia za kaucją. 26-letni mężczyzna przebywa w areszcie w Huntingdon.

W Nowym Jorku Mangione grozi zarzut popełnienia zabójstwa drugiego stopnia. Zwykle odnosi się to do morderstwa dokonanego nie z premedytacją, lecz pod wpływem nagłych emocji, na przykład w czasie kłótni. Mangione nie przyznaje się do winy.