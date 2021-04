Nie przerzucę odpowiedzialności za oddziały USA w Afganistanie na kolejnego, piątego z kolei prezydenta - oświadczył w środowe popołudnie Joe Biden. Gospodarz Białego Domu oficjalnie poinformował o wycofaniu do 11 września amerykańskich wojsk z Afganistanu. Dodał, że "czas zakończyć najdłuższą wojnę Ameryki".

Biały Dom już we wtorek ogłosił, że do 11 września, czyli do dwudziestej rocznicy zamachów z 2001 roku, wszystkie amerykańskie oddziały opuszczą Afganistan. W środę oficjalnie poinformował o tym prezydent Joe Biden. Wycofywanie żołnierzy ma się rozpocząć 1 maja.