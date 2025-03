JD Vance wybuczany w Waszyngtonie. "Zrujnowałeś to miejsce"

Do sytuacji doszło w czwartkowy wieczór w narodowym centrum kultury Kennedy Center w Waszyngtonie. JD Vance wraz z żoną Ushą pojawili się na koncercie Narodowej Orkiestry Symfonicznej. Gdy para zajmowała swoje miejsca na balkonie, na sali podniósł się hałas. Wiceprezydent USA został wybuczany przez zgromadzoną publiczność, a głośne gwizdy i okrzyki trwały około 30 sekund. "Zrujnowałeś to miejsce!" - dało się usłyszeć wśród okrzyków z tłumu. Wiceprezydent USA zareagował uśmiechem i pomachał do widowni ręką.

JD Vance wybuczany

- Przejęliśmy Kennedy Center. Nie podobało nam się to, co pokazywali, i wiele innych rzeczy. Zamierzamy mieć pewność, że będzie to dobre i nie będzie "woke". W tym kraju nie ma już "woke" - mówił wtedy Trump. "Woke" to słowo używane do opisu osoby świadomej kryzysów społecznych związanych z homofobią, rasizmem, seksizmem i innymi formami wykluczenia, a także na określenie osoby na te kryzysy reagującej. Określenie to zyskało jednak znaczenie polityczne i jest używane także jako obelga. Jak pisze ABC News, "definicja 'woke' zmienia się w zależności od tego, kogo o nią zapytasz". "Woke", czyli świadomy i reagujący - tak rozumiane jest przez członków partii lewicowych i postępowych. Dla konserwatystów jest to termin zbiorczy dla wartości postępowych, które ci odbierają negatywnie, a wielu przedstawicieli prawicy mówi o "odrzucaniu ideologii woke".