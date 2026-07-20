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Świat

"Czują się dobrze". Wiceprezydent USA podzielił się radosną nowiną

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J.D. Vance wraz z żoną Ushą Vance podczas wizyty na Węgrzech, kwiecień 2026 r.
USA. Wiceprezydent J.D. Vance doczekał się czwartego dziecka
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Zsolt Szigetvary
Druga dama Stanów Zjednoczonych Usha Vance urodziła czwarte dziecko. To chłopczyk, który otrzymał imiona Alec Neel. Jej mąż J.D. Vance jest pierwszym amerykańskim wiceprezydentem od ponad 150 lat, który doczekał się dziecka podczas sprawowania urzędu.

Druga para Stanów Zjednoczonych o narodzinach swojej najmłodszej pociechy poinformowała w niedzielę wieczorem. Alec Neel Vance przyszedł na świat kilka godzin wcześniej. "Usha i dziecko czują się dobrze i są zdrowi, a nasze dzieci są niezmiernie szczęśliwe, że mogą poznać swojego młodszego braciszka" - czytamy we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych. Vance podziękował w nim lekarzom i personelowi Narodowego Wojskowego Centrum Medycznego im. Waltera Reeda oraz Służbie Medycznej Białego Domu.

Pierwsze takie narodziny od 156 lat

Alec Neel ma dwóch starszych braci: dziewięcioletniego Ewana i sześcioletniego Viveka oraz siostrę: czteroletnią Mirabel. Sześcioosobowa rodzina wiceprezydenta będzie teraz spędzać więcej czasu na wsi w północnej Wirginii, gdzie Vance'owie wynajęli część rozległej posiadłości - podaje CNN. Chodzi o zapewnienie drugiej damie i dzieciom "większego poczucia normalności" z dala od Waszyngtonu - twierdzą źródła stacji zaznajomione ze sprawą. Vance zachowa jednak swoją dotychczasową rezydencję na terenie Obserwatorium Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych.

J.D. Vance wraz z żoną Ushą Vance podczas wizyty na Węgrzech, kwiecień 2026 r.
J.D. Vance wraz z żoną Ushą Vance podczas wizyty na Węgrzech, kwiecień 2026 r.
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Zsolt Szigetvary

41-letni obecnie Vance zwracał uwagę na spadającą liczbę urodzeń w USA już wówczas, gdy rozpoczynał karierę polityczną w 2021 roku. O demografii mówił także po objęciu urzędu wiceprezydenta. - Chcę więcej dzieci w Stanach Zjednoczonych Ameryki - powiedział podczas antyaborcyjnego "Marszu dla życia" w ubiegłym roku.

Kilka miesięcy temu polityk, były żołnierz i pisarz, powiedział dziennikarzom, że w przeszłości przekonywał swoją żonę, by po raz czwarty zaszła w ciążę. 40-letnia obecnie Usha Vance nie wykluczyła tego, powiedziała jednak mężowi: "Możesz zostać wiceprezydentem albo mieć czwarte dziecko". Wiceprezydent USA w wywiadzie stwierdził, że najwyraźniej potrafi przekonywać, skoro mają jedno i drugie.

Alec Neel jest pierwszym dzieckiem wiceprezydenta USA urodzonym w trakcie sprawowania urzędu od 156 lat. Według Stowarzyszenia Historycznego Białego Domu wiceprezydent Schuyler Colfax i jego druga żona Ellen Wade Colfax doczekali się syna Schuylera Colfaxa III w 1870 roku. Colfax był drugą osobą w państwie w latach 1869-1873.

Redagował AM

Źródło: The Guardian, CNN, tvn24.pl
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Tagi:
USAJ.D. VancedzieckoDemografia
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
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