Świat "Czują się dobrze". Wiceprezydent USA podzielił się radosną nowiną Maciej Wacławik |

USA. Wiceprezydent J.D. Vance doczekał się czwartego dziecka Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Zsolt Szigetvary

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Druga para Stanów Zjednoczonych o narodzinach swojej najmłodszej pociechy poinformowała w niedzielę wieczorem. Alec Neel Vance przyszedł na świat kilka godzin wcześniej. "Usha i dziecko czują się dobrze i są zdrowi, a nasze dzieci są niezmiernie szczęśliwe, że mogą poznać swojego młodszego braciszka" - czytamy we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych. Vance podziękował w nim lekarzom i personelowi Narodowego Wojskowego Centrum Medycznego im. Waltera Reeda oraz Służbie Medycznej Białego Domu.

Pierwsze takie narodziny od 156 lat

Alec Neel ma dwóch starszych braci: dziewięcioletniego Ewana i sześcioletniego Viveka oraz siostrę: czteroletnią Mirabel. Sześcioosobowa rodzina wiceprezydenta będzie teraz spędzać więcej czasu na wsi w północnej Wirginii, gdzie Vance'owie wynajęli część rozległej posiadłości - podaje CNN. Chodzi o zapewnienie drugiej damie i dzieciom "większego poczucia normalności" z dala od Waszyngtonu - twierdzą źródła stacji zaznajomione ze sprawą. Vance zachowa jednak swoją dotychczasową rezydencję na terenie Obserwatorium Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych.

J.D. Vance wraz z żoną Ushą Vance podczas wizyty na Węgrzech, kwiecień 2026 r. Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Zsolt Szigetvary

41-letni obecnie Vance zwracał uwagę na spadającą liczbę urodzeń w USA już wówczas, gdy rozpoczynał karierę polityczną w 2021 roku. O demografii mówił także po objęciu urzędu wiceprezydenta. - Chcę więcej dzieci w Stanach Zjednoczonych Ameryki - powiedział podczas antyaborcyjnego "Marszu dla życia" w ubiegłym roku.

Kilka miesięcy temu polityk, były żołnierz i pisarz, powiedział dziennikarzom, że w przeszłości przekonywał swoją żonę, by po raz czwarty zaszła w ciążę. 40-letnia obecnie Usha Vance nie wykluczyła tego, powiedziała jednak mężowi: "Możesz zostać wiceprezydentem albo mieć czwarte dziecko". Wiceprezydent USA w wywiadzie stwierdził, że najwyraźniej potrafi przekonywać, skoro mają jedno i drugie.

Alec Neel jest pierwszym dzieckiem wiceprezydenta USA urodzonym w trakcie sprawowania urzędu od 156 lat. Według Stowarzyszenia Historycznego Białego Domu wiceprezydent Schuyler Colfax i jego druga żona Ellen Wade Colfax doczekali się syna Schuylera Colfaxa III w 1870 roku. Colfax był drugą osobą w państwie w latach 1869-1873.

Redagował AM