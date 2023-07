W szafie znaleziono rozkładające się ciało 7-latki. Aresztowano jej matkę

Policja z amerykańskiego stanu Georgia aresztowała pod zarzutem zabójstwa matkę 7-latki, której rozkładające się ciało znaleziono w szafie w opuszczonym mieszkaniu. Natrafił na nie sąsiad zatrzymanej kobiety. Przekazał on lokalnym mediom, że zwłoki "wyglądały jak prawdziwa mumia".

Policja z hrabstwa DeKalb przekazała, że funkcjonariusz, który odpowiedział na wezwanie sąsiada, jako pierwsze zauważył w szafie "włosy oraz będące w stanie rozkładu ramię i nogę". W policyjnym komunikacie nie przekazano, w jaki sposób dziewczynka zmarła. Poinformowano za to, że 29 czerwca funkcjonariusze aresztowali jej matkę, 27-letnią Alondrę Hobbs. Kobieta została oskarżona o zabójstwo i znęcanie się nad dzieckiem.

Atlanta. Ciało 7-latki "wyglądało jak mumia"

Cytowany przez Sky News sąsiad wyjaśnił w rozmowie z lokalnym mediami, że do mieszkania wszedł po tym, jak zobaczył, że jego drzwi były "szeroko uchylone". Zaznaczył, że po wejściu do środka poczuł "okropny smród". Jak wyjaśnił, światła w mieszkaniu były zgaszone, ale wszystkie meble stały na swoim miejscu, za to przedmioty były porozrzucane, "jakby ktoś wyszedł w pośpiechu".