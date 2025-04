Ciała nastolatków w podwoziu samolotu. Są wyniki śledztwa

Samoloty linii JetBlue na nagraniach archiwalnych Źródło: Reuters

Śledczy ustalili po trzech miesiącach tożsamość dwóch osób, których ciała znaleziono w styczniu w podwoziu samolotu linii JetBlue. Zwłoki odkryto podczas rutynowej kontroli technicznej. To kolejny taki przypadek. Większość podobnych prób kończy się śmiercią.

Na skróty W podwoziu samolotu JetBlue znaleziono dwa ciała.

Po "szczegółowych testach DNA" ustalono tożsamość zmarłych.

Ryzyko, że nie przeżyje się takiej podróży, jest bardzo duże. Śmierć następuje zwykle wskutek hipotermii lub uduszenia.

Podczas przeprowadzonej 6 stycznia rutynowej inspekcji samolotu JetBlue znaleziono zwłoki dwóch osób. Ciała znajdowały się w podwoziu maszyny, która niewiele wcześniej zakończyła lot z Nowego Jorku na Florydę. W trakcie podróży miała międzylądowanie w Puerto Plata na Dominikanie.

Jak ustalili śledczy, to właśnie z Dominikany pochodzili zmarli. "Szczegółowe testy DNA" pozwoliły też na ustalenie ich tożsamości. Byli to Jeik Aniluz Lusi oraz Elvis Borques Castillo. Pierwszy miał 18 lat, drugi 16 - informują funkcjonariusze biura szeryfa hrabstwa Broward.

Zwłoki w podwoziu samolotu

Śledczy nie podają, w jaki sposób nastolatkom udało się wejść do samolotu. Nie wypowiadają się też w sprawie przyczyny ich śmierci. Wiadomo, że w ramach dochodzenia przeprowadzona została sekcja zwłok zmarłych. Jej szczegóły nie zostały upublicznione. - To druzgocąca sytuacja - przekazały linie JetBlue.

Samolot linii JetBlue, zdjęcie poglądowe Źródło: Xackery Irving/Shutterstock

Śmiertelna historia pasażerów na gapę

Jak podkreślają media, nie jest to jedyny tego rodzaju przypadek. W grudniu ubiegłego roku podobnego odkrycia dokonano w podwoziu samolotu linii United Airlines lecącego z Chicago do Kahului na Hawajach. W 2023 roku zwłoki znaleziono w maszynie KLM, która wcześniej odbyła podróż z Kanady do Holandii.

Portal CBS News podaje, że przypadki pasażerów na gapę ukrywających się w nadkolach samolotów są dokumentowane od dziesięcioleci. Mary Schiavo, była inspektor generalna Departamentu Transportu, ujawniła, że ​​Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) przeprowadzała śledztwo w sprawie 128 przypadków na całym świecie od 1947 do 2020 roku. Ponad 75 proc. tych prób zakończyło się śmiercią z powodu ekstremalnych zagrożeń związanych z taką podróżą, w tym hipotermii, niedoboru tlenu i ryzyka zmiażdżenia przez mechanizmy podwozia.

- Najbardziej prawdopodobnym krajem pochodzenia pasażerów na gapę była Kuba - powiedziała Schiavo. Jak podkreśliła, nawet jeśli ktoś przeżyje taką podróż, "może cierpieć na długotrwałe uszkodzenia fizyczne z powodu hałasu, braku tlenu lub mroźnych temperatur". Ale przypadki przetrwania lotu są rzadkie.