Co o planie Trumpa myślą Amerykanie? Miażdżący wynik badania

51 procent uczestników badania Reuters-Ipsos odpowiedziało, że sprzeciwia się atakom na domniemanych przemytników, a pozostali nie potrafili określić swojego stanowiska w tej sprawie.

W grupie wyborców republikanów 58 procent badanych poparło takie ataki, 27 procent było przeciwnych, a reszta - niezdecydowana. 75 procent sympatyków demokratów jest przeciwna ostrzałom, a 10 procent je popiera.

Od początku września amerykańskie siły przeprowadziły co najmniej 20 ataków na łodzie na Morzu Karaibskim i Pacyfiku, co do których istniało podejrzenie, że przewożą narkotyki. Zginęło łącznie 80 osób.

Wysoki Komisarz ONZ do spraw Praw Człowieka (UNHCHR) Volker Tuerk ocenił, że ataki naruszają międzynarodowe prawo i jest to "zabijanie poza wymiarem sprawiedliwości".

USA ogłaszają operację Południowa Włócznia

Prezydent USA Donald Trump uznaje, że Stany Zjednoczone są oficjalnie zaangażowane w "konflikt zbrojny" z kartelami narkotykowymi. W czwartek szef Pentagonu Pete Hegseth ogłosił operację "Południowa Włócznia", której celem - jak zadeklarował - jest walka z "narkoterrorystami" na Zachodniej Półkuli. Misja prowadzona jest przez Dowództwo Południowe USA, które odpowiada za Amerykę Łacińską oprócz Meksyku.

We wtorek amerykańska marynarka wojenna poinformowała, że grupa uderzeniowa lotniskowca USS Gerald R. Ford przemieściła się na obszar odpowiedzialności Dowództwa Południowego USA. W regionie Karaibów znajduje się już osiem okrętów wojennych, atomowy okręt podwodny i myśliwce F-35 - podał Reuters.

Przywódca Wenezueli Nicolas Maduro utrzymuje, że koncentracja sił amerykańskich ma na celu odsunięcie go od władzy. USA oskarżają Maduro o kierowanie przemytem narkotyków i nie uznają go za prawowitego prezydenta Wenezueli.

Z badania Reuters-Ipsos wynika, że jedynie 21 procent Amerykanów popiera wykorzystanie amerykańskiego wojska do odsunięcia Maduro od władzy. 31 procent odpowiedziało, że poparłoby amerykańskie działania w tym celu, jeśli jednak nie miałyby charakteru militarnego.

W przeprowadzonym online sondażu udział wzięło 1,2 tys. osób. Margines błędu statystycznego wynosi 3 pkt procentowych.

