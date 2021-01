Twitter na stałe zablokował konto Trumpa

W piątek wieczorem serwis Twitter poinformował o trwałym zablokowaniu konta prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Firma w oświadczeniu wyjaśniła, że podjęła decyzję w oparciu o to, jak odbierane były ostatnie wpisy prezydenta i "ryzyko podżegania do stosowania przemocy".

Firma zwróciła uwagę, że w kontekście "wstrząsających wydarzeń z tygodnia, wyraziliśmy się jasno w środę, że kolejne łamanie zasad Twittera może prowadzić do takiego skutku". Twitter czasowo zablokował konto Donalda Trumpa, kiedy do Kapitolu wtargnęli zwolennicy urzędującego prezydenta. Tego dnia wieczorem Trump opublikował na Twitterze nagranie, w którym wezwał swoich zwolenników do pokojowego rozejścia się do domów, zaznaczając jednak równocześnie, że wybory zostały "skradzione".