Świat Popierał Trumpa, teraz za niego przeprasza. "Będzie mnie to dręczyć" Oprac. Kuba Koprzywa |

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wpływowy prawicowy podcaster, były pracownik Fox News i jedna z największych gwiazd ruchu MAGA (Make America Great Again - red.) Tucker Carlson w opublikowanym w poniedziałek odcinku programu "The Tucker Carlson Show" wyraził żal z powodu poparcia udzielanego Donaldowi Trumpowi. - Myślę, że to moment, w którym musimy zmierzyć się z własnym sumieniem - powiedział.

- Będzie nas to dręczyć przez długi czas. Mnie na pewno, i chcę powiedzieć, że przepraszam za wprowadzanie ludzi w błąd. To nie było zamierzone - mówił.

Donald Trump i Tucker Carlson Źródło: Jabin Botsford/The Washington Post/Getty Images

Carlson, wspominając o kampanii prowadzonej na rzecz Trumpa, stwierdził, że "z pewnością mamy w tym swój udział". - Nie wystarczy powiedzieć "cóż, zmieniłem zdanie", albo coś w stylu "och, to złe, wychodzę" - mówił. W filmie, w którym przeprowadzał wywiad ze swoim bratem, powiedział, że "w bardzo niewielkim stopniu, ale rzeczywiście, ty, ja i miliony ludzi takich jak my jesteśmy powodem, dla którego to się teraz dzieje".

Krytyka wojny z Iranem

Krytyka pod adresem Trumpa pojawia się w momencie sprzeciwu części amerykańskiej opinii publicznej wobec wojny z Iranem i związanych z nią kosztów - zauważa NBC News. Carlson wcześniej krytykował Trumpa w sprawie konfliktu na Bliskim Wschodzie. Namawiał wojskowych doradców prezydenta USA, aby "odrzucili wszelkie plany mordowania irańskich cywilów", w tym poprzez potencjalne użycie broni jądrowej. - Teraz przyszedł czas, aby powiedzieć "nie", absolutne "nie". Powiedzieć to wprost prezydentowi: nie - mówił.

Podaster nie jest jedyną osobą z ruchu MAGA, która w ostatnim czasie sprzeciwiła się Trumpowi.

Odpowiedź z Białego Domu

Biały Dom został poproszony o komentarz do najnowszych słów Carlsona. W odpowiedzi wskazano na wpis prezydenta USA - donosi NBC News. W przywołanym wpisie Trump, który odpierał krytykę ze strony wpływowych postaci MAGA, pisał: "Wiem, dlaczego Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens i Alex Jones walczą ze mną od lat, zwłaszcza z uwagi, że uważają, że to wspaniale, że Iran, państwo numer jeden sponsorujące terroryzm, ma broń jądrową - bo łączy ich jedno: niskie IQ".

Prezydent USA nazwał swoich krytyków z prawicy "wariatami", "mąciwodami" i "przegrywami". "To głupi ludzie, oni to wiedzą, ich rodziny to wiedzą i wszyscy inni też to wiedzą" - zaznaczył.

Tucker Carlson - na prawo od Trumpa

Tucker Carlson jest konserwatywnym komentatorem i podcasterem. W latach 2009-2023 był związany z amerykańską stacją Fox News, na antenie której prowadził program "Tucker Carlson Tonight". Oskarżany jest o rasizm, seksizm oraz rozpowszechnianie teorii spiskowych. W kwietniu 2023 roku stacja Fox News poinformowała o zakończeniu współpracy.

Niespełna tydzień wcześniej Fox News zgodziła się - w ramach ugody sądowej - zapłacić 787,5 milionów dolarów producentowi maszyn do głosowania Dominion Voting Systems za kłamstwa wygłaszane między innymi w programie Carlsona o rzekomych fałszerstwach wyborczych z udziałem DVS.

W lutym 2024 roku Carlson przeprowadził wywiad z Władimirem Putinem. Telewizja CNN odnotowała później, że w trakcie rozmowy Carlson powstrzymywał się od zadawania niewygodnych pytań i punktowania nieprawdziwych, pełnych propagandy wypowiedzi rosyjskiego dyktatora. "Carlson zapewnił Putinowi platformę do szerzenia swojej propagandy wśród odbiorców na całym świecie, przy niewielkiej lub żadnej kontroli" - komentowała stacja.

