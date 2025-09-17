Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Krok kandydata na ambasadora USA w Polsce ku zatwierdzeniu

Thomas Rose
Tom Rose: mamy świetne relacje z rządem Tuska. Nagranie z lipca tego roku
Źródło: Fakty o Świecie TVN24 BiS
Tom Rose uzyskał poparcie senackiej komisji spraw zagranicznych, choć nie poparł go żaden polityk demokratów. Nominacja ambasadora USA w Polsce wciąż musi uzyskać większość głosów w Senacie.

Głosowanie nad nominacją przebiegło według podziałów partyjnych. Poparcie dla Toma Rose'a wyraziło 12 Republikanów, a sprzeciw wyraziło 10 Demokratów. Było to już drugie głosowanie komisji nad nominatem Donalda Trumpa. Pierwsze, które odbyło się pod koniec lipca, dało ten sam wynik, lecz ze względu na niedopatrzenia formalne musiało zostać powtórzone.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ten szczegół powtarza się na zdjęciach Nawrockiego. Co oznacza?

Ten szczegół powtarza się na zdjęciach Nawrockiego. Co oznacza?

Polska
Królewski orszak. Jak do Windsoru dotarła amerykańska delegacja?

Królewski orszak. Jak do Windsoru dotarła amerykańska delegacja?

Aby zostać ambasadorem, Rose musi teraz uzyskać poparcie większości całego Senatu. Data głosowania nie została jeszcze ustalona, lecz możliwe jest, że nastąpi to wkrótce. A to dzięki wprowadzonym przez republikanów zmianom regulaminu, które pozwalają na głosowania nad całymi grupami prezydenckich nominatów.

Tom Rose
Tom Rose
Źródło: TVN24

Kim jest Tom Rose?

Rose jest prawicowym publicystą i komentatorem radiowym oraz byłym doradcą wiceprezydenta Mike'a Pence'a, znanym z silnie proizraelskich poglądów. Przed nominacją prowadził program radiowy Bauer&Rose Show.

W latach 1997-2005 był wydawcą i szefem dziennika "Jerusalem Post", a wcześniej działał we władzach stanu Indiana, skąd pochodzi. W latach 80. był też dziennikarzem japońskiej stacji telewizyjnej i napisał książkę "Big Miracle" (Wielki cud) o operacji uwolnienia wielorybów spod arktycznego lodu. Książka doczekała się w 2012 roku hollywoodzkiej ekranizacji.

Tom Rose z ówczesnym prezydentem Andrzejem Dudą
Tom Rose z ówczesnym prezydentem Andrzejem Dudą
Źródło: Tom Rose/X

Podczas lipcowego wysłuchania przed senacką komisją Rose wielokrotnie chwalił Polskę jako wzorowego sojusznika, zapowiadał, że będzie się starał o poprawę relacji Polski i Izraela, a także przekonywał, że Polska jest niesłusznie obwiniana w Izraelu o współudział w Holokauście. Mówił również, że ma doskonałe relacje zarówno z rządem, jak i PiS-em i zobowiązał się, że nie będzie faworyzował żadnej ze stron w rywalizacji politycznej.

CZYTAJ TAKŻE: Kandydat na ambasadora USA w Polsce: mamy świetne relacje z rządem Tuska

- Jeśli Stany Zjednoczone będą miały interes w jakiejś sprawie, jeśli będzie to miało bezpośredni wpływ na Stany Zjednoczone, będę energicznym obrońcą prezydenta i jego programu - deklarował.

OGLĄDAJ: Kandydat na stanowisko ambasadora USA w Polsce: będę miał najłatwiejszą pracę
pc

Kandydat na stanowisko ambasadora USA w Polsce: będę miał najłatwiejszą pracę

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ms//akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
USADonald TrumpPolityka zagraniczna USAPolskaAmbasada USA w Polsce
Czytaj także:
imageTitle
Polacy z kompletem zwycięstw, ale wciąż bez błysku. "Wejść na wyższy poziom"
Najnowsze
40-latek usłyszał zarzut uszkodzenia mienia
Rzucił kamieniem w witrynę sklepową, "bo się zdenerwował". Zostanie deportowany
WARSZAWA
Jerome Powell
Pierwsza taka decyzja za prezydentury Trumpa
BIZNES
Pogodnie, słonecznie, ciepło, jesień
To będzie gorący weekend. Ciepło napłynie znad zwrotnika
METEO
Izraelska armia rozrzuciła ulotki nakazujące ewakuację nad miastem Gaza
Deszcz ulotek nad miastem Gaza
Świat
shutterstock_1964043244
Ustalili tajną bazę specnazu. Propagandzistę Kremla zdradziły publikacje
Świat
Niedźwiedź
Niedźwiedzica wskoczyła do samochodu i ukradła lodówkę
METEO
imageTitle
Rafał Majka rozpoczął pożegnanie z wyścigami etapowymi
EUROSPORT
Ostatnie Pokolenie w MSN
Aktywiści zniszczyli zdjęcie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. "Nie będziemy eksponatem"
WARSZAWA
Trybunał Stanu
Była awantura, trwa chaos, sprawa ma powrócić. "Każdy widzi gołym okiem, o co chodzi"
Polska
Noc, deszcz
Nocą i za dnia może popadać
METEO
Po Krakowie skacze kangur
Po Krakowie skakał kangur. Nagranie z obławy
Kraków
Teslą do Biedronki. "Co tu się wydarzyło"?
Wjechał teslą w sklep? "Co tu się wydarzyło"
Gabriela Sieczkowska
Superdron Global Hawk (zdjęcie ilustracyjne)
Superdron w polskiej przestrzeni powietrznej w "newralgicznym momencie"
Polska
pap_20250729_0TO
Rewolucja w uldze podatkowej. Jest projekt
BIZNES
Północny Atlantyk
Pod Atlantykiem może znajdować się woda zdatna do picia
METEO
Władysław Kosiniak-Kamysz
Minister obrony reaguje na słowa Zełenskiego. "Niepotrzebne i nieprawdziwe"
Polska
imageTitle
Klęska kadry prowadzonej przez wybitnego reprezentanta Polski
EUROSPORT
Uroczystości pogrzebowe Katarzyny Stoparczyk
Wzruszający pogrzeb Katarzyny Stoparczyk
Polska
imageTitle
Liderka nie zawiodła. Historyczny sukces Ukrainek
EUROSPORT
Dziki Trener, Pejo, Wyrzykowski.... Czyli o dronach na rosyjską nutę
Dziki Trener, Pejo, Wyrzykowski.... Rozważania o dronach na rosyjską nutę
Zespół autorów
Zuzanna KarczewskaRenata GluzaBartosz Chyż
Wenecja, Włochy, ludzie, tłum
Opłata za wstęp do miasta. Jest zapowiedź
BIZNES
Szkoła
Prace domowe i możliwa decyzja ministerstwa. "Rąbka tajemnicy mogę uchylić"
Polska
imageTitle
Grbicia ucieszył trudny mecz z Holandią. "Będziemy z tego korzystać"
EUROSPORT
TikTok
Czterech tiktokerów w areszcie. Policja ostrzega
Świat
Kontrola na granicy polsko-litewskiej w Budzisku
Przedłużenie kontroli na granicach. Jest projekt MSWiA
Polska
Atak pijanego mężczyzny w kościele w Mieścisku
Po pijaku demolował kościół, wszystko podczas mszy. Są zarzuty i areszt
Poznań
Policja wyjaśnia sprawę ataku na Nowym Świecie
Stanął w obronie koleżanek, został brutalnie pobity i zmarł. Jest termin prawomocnego wyroku
WARSZAWA
Kierowca autobusu groził nastoletniej pasażerce (zdjęcie ilustracyjne)
"Pocisk uszkodził szybę autobusu". W pojeździe było kilka osób
Szczecin
Greg Louganis i jego pamiętny skok, Seul 1988
Łzy, pot i krew. Legenda igrzysk zrzuca maskę
Łukasz Przybyłowicz

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica