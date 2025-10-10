Logo strona główna
Świat

Wybuchy w fabryce amunicji. Zabici i zaginieni

Eksplozja w Tennessee
Eksplozja w Tennessee
W fabryce amunicji w stanie Tennessee w USA doszło do eksplozji. Zginęło co najmniej kilka osób, a inne są poszukiwane. Przyczyna wybuchu nie jest jeszcze znana.

- W tej chwili wiele osób jest zaginionych. Kilka osób zmarło - powiedział na konferencji prasowej Chris Davis, szeryf hrabstwa Humphreys w stanie Tennessee. Według niego ustalenie przyczyn tragedii może zająć kilka dni.

Ekipy ratunkowe nie mogły początkowo wejść do fabryki z powodu wtórnych wybuchów. Według lokalnych mediów nie jest znany los co najmniej 19 osób.

Mieszkańcy oddalonego o 20 minut jazdy samochodem miasta Lobelville przekazali, że po porannej eksplozji poczuli, jak ich domy się trzęsły. - Myślałem, że dom zawali się ze mną w środku - powiedział agencji AP Gentry Stover, jeden z mieszkańców.

Eksplozja w Tennessee
Eksplozja w Tennessee
Eksplozja w Tennessee
Źródło: CNN
Eksplozja w Tennessee
Eksplozja w Tennessee
Źródło: CNN
Eksplozja w Tennessee
Eksplozja w Tennessee
Źródło: CNN
Eksplozja w Tennessee
Eksplozja w Tennessee
Źródło: CNN
Eksplozja w Tennessee
Eksplozja w Tennessee
Źródło: CNN
Eksplozja w Tennessee
Eksplozja w Tennessee
Źródło: CNN

Jak podaje CNN, zakład, w którym doszło do wybuchu należy do Accurate Energetic Systems - firmy, która wytwarza różnego rodzaju materiały wybuchowe dla Departamentu Obrony USA oraz przemysłu krajowego.

W tym samym budynku doszło też do eksplozji w 2014 roku, ale - jak widać na nagraniu poniżej - była ona znacznie mniejsza.

Wybuch w fabryce amunicji, do którego doszło w 2014 roku (wideo bez dźwięku)
Źródło: [2025 Cable News Network All Rights Reserved]
Wybuchy w fabryce amunicji w Tennessee
Wybuchy w fabryce amunicji w Tennessee
Źródło: GoogleMaps
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Riazan
Eksplozja i pożar w rosyjskiej fabryce amunicji. Wiele ofiar
shutterstock_2184966315
W Polsce powstanie fabryka rakiet. "Będziemy się mocno rozwijać"
BIZNES
Proch
Polska znów produkuje proch, ale nie każdego typu
Maciej Knapik

Źródło: PAP, CNN

Źródło: PAP, CNN

Źródło zdjęcia głównego: CNN

