Syn urzędniczki CIA walczył po stronie Rosji. Putin przekazał order wysłannikowi Trumpa

Kluczowe fakty: CBS donosi, że Putin wręczył order Witkoffowi podczas ich spotkania w Moskwie, do którego doszło kilka dni temu.

Rosyjski przywódca miał polecić przekazanie go wicedyrektorce CIA, której syn zginął w 2024 roku w Ukrainie.

O sprawę pytany był prezydent USA Donald Trump.

Według CBS Putin przekazał Witkoffowi order podczas ich spotkania w środę w Moskwie. Rosyjski przywódca miał polecić, by przekazać go Juliane Gallinie, wicedyrektorce CIA do spraw cyfrowych innowacji. 21-letni syn Galliny, Michael Gloss, został zabity w Ukrainie w zeszłym roku, walcząc po stronie Rosji.

Stacja podaje, że nie jest jasne, co Witkoff zrobił z orderem. Order Lenina był najwyższym odznaczeniem Związku Sowieckiego, lecz przestał być wydawany w Federacji Rosyjskiej. Jak zaznacza CBS, orderem tym ZSRR uhonorował między innymi Kima Philby'ego, brytyjskiego oficera wywiadu MI6, który szpiegował dla Sowietów.

"Gest Putina, znanego z gierek psychologicznych i prób obnażenia słabych punktów przeciwników, miał najprawdopodobniej na celu wywołanie niepotrzebnych pytań i podkreślenie, że syn urzędnika CIA walczył po stronie Rosji w wojnie" - komentuje stacja.

Komentarz Trumpa

Prezydent USA Donald Trump został zapytany o sprawę w piątek podczas spotkania z przywódcami Azerbejdżanu i Armenii w Białym Domu, lecz nie odniósł się jednoznacznie do doniesień. - On (Putin) lubi pana Witkoffa, to prawda - powiedział Trump.

