Strzelaniny w szkołach. Po pandemii widać zmiany

Minneapolis, działania policji. Źródło: CNN

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Dwójka dzieci zginęła w ataku w katolickiej szkole podstawowej przy kościele Zwiastowania Pańskiego w Minneapolis. Napastnik ranił też kilkanaścioro innych uczestników mszy zorganizowanej z okazji rozpoczęcia roku szkolego. Jak wynika ze statystyk, które przytacza stacja CNN, do 27 sierpnia na terenie placówek oświatowych w Stanach Zjednoczonych doszło do 44 strzelanin. W ich wyniku śmierć poniosło 18 osób, a co najmniej 74 zostały ranne.

Tragedia w katolickiej szkole w Minneapolis. W strzelaninie zginęły dwie osoby Źródło: PAP/EPA/CRAIG LASSIG

Coraz więcej ataków na uczniów

Dane na temat przemocy z użyciem broni palnej w Ameryce monitoruje Gun Violence Archive, mała organizacja non-profit. Liczy m.in. wszystkie incydenty przemocy z użyciem broni palnej, które miały miejsce na terenie placówki oświatowej - od przedszkoli po uczelnie wyższe, w których została postrzelona co najmniej jedna osoba, ​​nie wliczając samego napastnika. Teren placówki obejmuje między innymi budynki, boiska, parkingi, stadiony i autobusy. Uwzględniane są też przypadkowe strzały z broni palnej, pod warunkiem, że co najmniej jedna osoba została postrzelona.

Statystyki zaczynają się w 2008 roku, kiedy to doszło do 18 takich incydentów. Tymczasem w trwającym roku mamy ich już 44. Duży spadek zanotowano w roku rozpoczęcia pandemii (2020), kiedy na jakiś czas zamknięto placówki oświatowe. Jednak już rok później liczba strzelanin skokowo wzrosła i to nie tylko względem tego, ale i poprzednich lat. Szczególnie zły był rok 2022 z 47 ofiarami śmiertelnymi. Jak przypomina CNN, to w tym roku doszło do pamiętnej strzelaniny w szkole podstawowej Robb w Uvalde w Teksasie, w której zginęło 19 uczniów i dwóch nauczycieli, a kilkanaście innych osób zostało rannych.

Liczba strzelanin w amerykańskich placówkach oświatowych (w nawiasie podajemy ich liczbę do analogicznego okresu, ok. 239 dnia roku)

2015 - 37 (21) 2016 - 51 (27) 2017 - 42 (21) 2018 - 44 (31) 2019 - 52 (25) 2020 - 22 (14) 2021 - 74 (39) 2022 - 80 (50) 2023 - 82 (48) 2024 - 83 (43) 2025 - (44)

Według analizy stacji, najwięcej incydentów na terenach szkół od 2008 roku miało miejsce na południu Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie pięć stanów nie odnotowało od tego czasu ani jednej strzelaniny. Są to Montana, Wyoming, New Hampshire, Vermont i Rhode Island.

Jak podaje CNN, policja przekazała, że w ciągu ostatniej doby w samym Minneapolis doszło do czterech ataków z bronią, wliczając w to masakrę podczas mszy.

OGLĄDAJ: TVN24 HD