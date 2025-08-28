Logo strona główna
Świat

Strzelaniny w szkołach. Po pandemii widać zmiany

Tragedia w katolickiej szkole w Minneapolis. W strzelaninie zginęły dwie osoby
Minneapolis, działania policji.
Źródło: CNN
Tylko w tym roku doszło do 44 strzelanin w amerykańskich placówkach oświatowych. Ostatnią, jak dotąd, był atak na uczestników mszy z okazji rozpoczęcia roku szkolnego w Minneapolis. CNN przeanalizowało statystyki dotyczące użycia broni w szkołach. Widać w nich niedawny gwałtowny wzrost.

Dwójka dzieci zginęła w ataku w katolickiej szkole podstawowej przy kościele Zwiastowania Pańskiego w Minneapolis. Napastnik ranił też kilkanaścioro innych uczestników mszy zorganizowanej z okazji rozpoczęcia roku szkolego. Jak wynika ze statystyk, które przytacza stacja CNN, do 27 sierpnia na terenie placówek oświatowych w Stanach Zjednoczonych doszło do 44 strzelanin. W ich wyniku śmierć poniosło 18 osób, a co najmniej 74 zostały ranne.

Tragedia w katolickiej szkole w Minneapolis. W strzelaninie zginęły dwie osoby
Tragedia w katolickiej szkole w Minneapolis. W strzelaninie zginęły dwie osoby
Źródło: PAP/EPA/CRAIG LASSIG

Coraz więcej ataków na uczniów

Dane na temat przemocy z użyciem broni palnej w Ameryce monitoruje Gun Violence Archive, mała organizacja non-profit. Liczy m.in. wszystkie incydenty przemocy z użyciem broni palnej, które miały miejsce na terenie placówki oświatowej - od przedszkoli po uczelnie wyższe, w których została postrzelona co najmniej jedna osoba, ​​nie wliczając samego napastnika. Teren placówki obejmuje między innymi budynki, boiska, parkingi, stadiony i autobusy. Uwzględniane są też przypadkowe strzały z broni palnej, pod warunkiem, że co najmniej jedna osoba została postrzelona.

Statystyki zaczynają się w 2008 roku, kiedy to doszło do 18 takich incydentów. Tymczasem w trwającym roku mamy ich już 44. Duży spadek zanotowano w roku rozpoczęcia pandemii (2020), kiedy na jakiś czas zamknięto placówki oświatowe. Jednak już rok później liczba strzelanin skokowo wzrosła i to nie tylko względem tego, ale i poprzednich lat. Szczególnie zły był rok 2022 z 47 ofiarami śmiertelnymi. Jak przypomina CNN, to w tym roku doszło do pamiętnej strzelaniny w szkole podstawowej Robb w Uvalde w Teksasie, w której zginęło 19 uczniów i dwóch nauczycieli, a kilkanaście innych osób zostało rannych.

Liczba strzelanin w amerykańskich placówkach oświatowych (w nawiasie podajemy ich liczbę do analogicznego okresu, ok. 239 dnia roku)

2015 - 37 (21) 2016 - 51 (27) 2017 - 42 (21) 2018 - 44 (31) 2019 - 52 (25) 2020 - 22 (14) 2021 - 74 (39) 2022 - 80 (50) 2023 - 82 (48) 2024 - 83 (43) 2025 - (44)

Syn zastępczyni szeryfa otworzył ogień na kampusie. "Odrażająca zbrodnia"

Syn zastępczyni szeryfa otworzył ogień na kampusie. "Odrażająca zbrodnia"

13-latek zabił dzieci. Rodzice skazani

13-latek zabił dzieci. Rodzice skazani

Według analizy stacji, najwięcej incydentów na terenach szkół od 2008 roku miało miejsce na południu Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie pięć stanów nie odnotowało od tego czasu ani jednej strzelaniny. Są to Montana, Wyoming, New Hampshire, Vermont i Rhode Island.

Jak podaje CNN, policja przekazała, że w ciągu ostatniej doby w samym Minneapolis doszło do czterech ataków z bronią, wliczając w to masakrę podczas mszy.

Autorka/Autor: zeb//am

Źródło: CNN, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/CRAIG LASSIG

USA Strzelanina Dostęp do broni w USA prawo
