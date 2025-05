Strzelanina w Filadelfii, są zabici i ranni. Media: wśród ofiar nieletni

Filadelfia, miasto w Pensylwanii Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Do strzelaniny doszło około godziny 22:30 czasu miejscowego (4 rano czasu polskiego) na skrzyżowaniu Lemon Hill Drive i Poplar Drive. CBS News podaje, że odbywał się tam zlot samochodowy.

ABC News informuje o dwóch zabitych i ośmiu rannych. CBS News podaje, że co najmniej cztery osoby trafiły do szpitala. Według stacji, co najmniej jedna z poszkodowanych w zdarzeniu osób została potrącona przez samochód.

ABC News przekazała, powołując się na policję, że co najmniej dwie z ofiar strzelaniny to osoby niepełnoletnie. Wiek ofiar śmiertelnych nie jest jeszcze znany.

Wkrótce więcej informacji.