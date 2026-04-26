Przywódcy "zjednoczeni w potępieniu" po wydarzeniach w Waszyngtonie
Prezydent USA Donald Trump został w sobotę wieczorem czasu miejscowego ewakuowany przez Secret Service z kolacji z korespondentami Białego Domu, w czasie której padły strzały. Ewakuowano też pierwszą damę Melanię Trump, wiceprezydenta J.D. Vance'a oraz innych członków gabinetu.
Podejrzany otworzył ogień w lobby hotelowym i został ujęty przez służby. Był uzbrojony w strzelbę, pistolet i wiele noży. Napastnik został zidentyfikowany jako 31-letni Cole Thomas Allen z Torrance w aglomeracji Los Angeles. W poniedziałek ma usłyszeć zarzuty.
"Cały wolny świat jednoczy się dziś w potępieniu próby ataku w Waszyngtonie. Polska w pełni solidaryzuje się z Ameryką" - napisał po angielsku na platformie X premier Donald Tusk.
Macron: w demokracji nie ma miejsca na przemoc
"Atak, którego celem był prezydent Stanów Zjednoczonych jest nie do przyjęcia. W demokracji nie ma miejsca na przemoc" - zaznaczył prezydent Francji Emmanuel Macron, zapewniając Trumpa o swoim "pełnym poparciu".
Meloni: nie ma miejsca na polityczną nienawiść
Szefowa włoskiego rządu Giorgia Meloni napisała, że wyraża "pełną solidarność i najszczerszą bliskość z prezydentem Trumpem, pierwszą damą Melanią Trump, wiceprezydentem (J.D.) Vance'em i wszystkimi obecnymi [na gali - red.]".
"Nienawiść polityczna nie może znaleźć miejsca w naszych demokracjach. Nie pozwolimy fanatyzmowi zatruwać miejsca wolnej debaty i informacji. Obrona cywilizacji dialogu musi pozostać nieprzekraczalną barierą przeciwko każdej tendencji do nietolerancji, w trosce o wartości, na których opierają się nasze kraje" - dodała Meloni.
Sanchez: przemoc nigdy nie jest rozwiązaniem
"Potępiamy atak (...) na prezydenta Donalda Trumpa. Przemoc nigdy nie jest rozwiązaniem. Ludzkość będzie się rozwijać jedynie dzięki demokracji, współistnieniu i pokojowi" - oświadczył szef hiszpańskiego rządu Pedro Sanchez na X. W przeszłości wielokrotnie krytykował on politykę obecnej administracji USA, między innymi w stosunku do Wenezueli i Iranu.
Reakcja światowych przywódców
Zajście potępił również premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, a także premier Izraela Benjamin Netanjahu i prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas. Netanjahu napisał na X, że był "wstrząśnięty próbą zamachu na prezydenta Donalda Trumpa" i życzył powrotu do zdrowia rannemu funkcjonariuszowi Secret Service. Abbas podkreślił, że odrzuca przemoc we wszelkich formach i "stosowaną przez dowolną stronę" - poinformowała palestyńska agencja WAFA.
"Przemoc nigdy nie powinna być odpowiedzią" - napisała z kolei w mediach społecznościowych prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum, a premier Kanady Mark Carney oświadczył, że przemoc polityczna nie ma miejsca w żadnej demokracji.
Sprzeciw wobec ataku wyraziły władze Japonii i Indii, a MSZ Zjednoczonych Emiratów Arabskich nazwało zdarzenie "godną potępienia zbrodnią". Zdarzenie potępili też przywódcy między innymi Unii Europejskiej i Ukrainy. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała na X, że rozmawiała telefonicznie z Trumpem, by zapewnić go o swojej solidarności.
Źródło: PAP
