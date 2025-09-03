Trump komentuje pogłoski o swoim zdrowiu: fałszywe

Posiedzenie gabinetu Donalda Trumpa Źródło: CNN

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Donald Trump we wtorek po raz pierwszy od kilku dni rozmawiał z dziennikarzami. Jego medialna nieobecność wywołała spekulacje internautów.

- Byłem bardzo aktywny w weekend - zapewnił prezydent USA.

W ostatnich dniach w mediach społecznościowych krążyły pogłoski dotyczące rzekomego złego stanu zdrowia Donalda Trumpa. Sprzyjał im fakt, że przez kilka dni prezydent nie pojawił się publicznie.

We wtorek podczas konferencji prasowej w Gabinecie Owalnym Trump został zapytany o te doniesienia. - W jaki sposób dowiedział się pan, że pan nie żyje? Widział pan to? - spytał dziennikarz Fox News. - Nie, nie widziałem tego - odpowiedział prezydent. Przyznał za to, że słyszał pogłoski o swoim złym stanie zdrowia i docierały do niego sygnały o tym, że ludzie zastanawiają się, czy wszystko z nim w porządku.

- Byłem bardzo aktywny w weekend - powiedział Trump. Przyznał, że udzielił wywiadów mediom oraz że grał w golfa. Plotki o złym samopoczuciu nazwał "fałszywymi". - Nie robiłem nic przez dwa dni, a oni mówią: "coś z nim musi być nie tak". Jak nie widzieliście (Joe) Bidena nikt nigdy nie mówił, że coś z nim jest nie tak. A wiemy, że nie był w najlepszej formie - stwierdził.

Przed wtorkiem po raz ostatni Trump dłużej rozmawiał z dziennikarzami tydzień temu. W weekend zauważono go, jak wraz z wnukami opuszcza Biały Dom i udaje się na swoje pole golfowe.

Stan zdrowia Donalda Trumpa

W ostatnim czasie internauci zwracali uwagę, że na prawej dłoni i wokół kostek Trumpa widoczne są wyraźne siniaki i opuchlizna. W lipcu Biały Dom poinformował, że Trump został przebadany ze względu na opuchnięcia w dolnych partiach nóg i siniaki na dłoni, a wyniki wykazały "przewlekłą niewydolność żylną".

Wskazano wówczas, że jest to częsta przypadłość u osób powyżej 70. roku życia, a siniaki wynikają z częstych uścisków dłoni i zażywania aspiryny, którą Trump bierze z powodu problemów z krążeniem.

Wcześniej, 11 kwietnia tego roku Trump przeszedł badania lekarskie. Informowano wówczas, że pozostaje w "doskonałym zdrowiu" i "jest w pełni zdolny do wykonywania obowiązków głowy państwa". 79-letni Trump w styczniu stał się najstarszym w historii prezydentem USA w momencie obejmowania urzędu.

OGLĄDAJ: Wybór Ameryki 2024