W piątek w Waszyngtonie dojdzie do spotkania Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim . Prezydenci USA i Ukrainy mają rozmawiać o umowie dotyczącej partnerstwa w eksploatacji ukraińskich złóż naturalnych. Wizyta ma się rozpocząć o godzinie 17 czasu polskiego . O tej samej porze w TVN24 i TVN24 GO zacznie się wydanie specjalne.

Umowa Ukraina-USA. Co zawiera

Jak przekazał Mychajło Podolak, przedstawiciel kancelarii prezydenta Ukrainy, umowa ukraińsko-amerykańska to dokument ramowy, który otwiera drogę do strategicznego partnerstwa ze Stanami Zjednoczonymi. Ma zawierać załączniki dotyczące współpracy gospodarczej oraz gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa. - Niektóre z nich będą jasno określone. Będą zawierały konkretne liczby oraz opisywały programy inwestycyjne i podział zysków ze wspólnej eksploatacji minerałów. Inne załączniki będą dotyczyły gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, czyli tego, co Stany Zjednoczone powinny zapewnić w ramach przeciwdziałania Rosji, ponieważ wojna nie zniknie - mówił.