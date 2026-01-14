Logo strona główna
Świat

Prokuratorzy z Minnesoty nie poddali się naciskom. Odchodzą ze stanowisk

Protest w Minneapolis
Protest w Minneapolis
Źródło: Reuters
Sześciu prokuratorów federalnych w Minnesocie zrezygnowało z pracy. Zdecydowali się na to z powodu nacisków Departamentu Sprawiedliwości na zbadanie sprawy wdowy po kobiecie zabitej przez agenta ICE oraz niechęci departamentu do zbadania sprawy strzelca - poinformował "New York Times".

Dziennik poinformował, że wśród osób, które wycofały się ze stanowisk w Departamencie Sprawiedliwości znalazł się Joseph H. Thompson, który był zastępcą prokuratora federalnego i nadzorował rozległe śledztwo w sprawie oszustwa, które wstrząsnęło politycznym krajobrazem Minnesoty.

Rezygnacja prokuratora nastąpiła po tym, jak wysocy rangą urzędnicy Departamentu Sprawiedliwości naciskali na wszczęcie śledztwa karnego w sprawie działań wdowy po Renee Nicole Good, kobiecie z Minneapolis zabitej w środę przez agenta ICE.

Jak donosi "NYT", 47-letni prokurator sprzeciwił się takiemu podejściu, a także odmowie Departamentu Sprawiedliwości włączenia urzędników stanowych w dochodzenie w sprawie samej strzelaniny.

Protest w Minneapolis
Protest w Minneapolis
Źródło: TOLGA AKMEN/PAP/EPA

Prokuratorzy rezygnują ze stanowisk

Poza Thompsonem, "New York Times" podaje jeszcze trzy nazwiska: zrezygnowali też prokuratorzy Harry Jacobs, Melinda Williams i Thomas Calhoun-Lopez. Thompson, Jacobs, Williams i Calhoun-Lopez odmówili podania przyczyn swojej rezygnacji. Łącznie - pisze dziennik - z pracy zrezygnowało sześciu prokuratorów.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Nagranie wykonane przez agenta ICE, które zastrzelił kobietę w Minneapolis

Kontrowersyjne dochodzenie

Departament Sprawiedliwości zdecydował się wszcząć dochodzenie w celu zbadania powiązań między Good i jej żoną Beccą a kilkoma grupami, które w ostatnich tygodniach monitorowały i protestowały przeciwko działaniom agentów imigracyjnych. Krótko po środowej strzelaninie, Kristi Noem, sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego, nazwała Good "terrorystką krajową".

Becca Good oświadczyła w zeszłym tygodniu, że ona i jej żona "zatrzymały się, aby wesprzeć sąsiadów", gdy nagle doszło między nimi do ostrej konfrontacji z agentami ICE, która doprowadziła do strzelaniny. "Mieliśmy gwizdki. Oni mieli broń" - napisała Becca Good.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Dziesiątki tysięcy osób na ulicach Minneapolis

Dziesiątki tysięcy osób na ulicach Minneapolis

Co wydarzyło się w Minneapolis. Rekonstrukcja minuta po minucie

Co wydarzyło się w Minneapolis. Rekonstrukcja minuta po minucie

Thompson stanowczo sprzeciwił się decyzji o nieprowadzeniu śledztwa w sprawie strzelaniny jako kwestii praw obywatelskich i był oburzony żądaniem wszczęcia śledztwa karnego przeciwko Becce Good - ustalił "NYT".

Thompson pierwotnie zamierzał zbadać strzelaninę we współpracy z Biurem Śledczym Minnesoty, stanową agencją zajmującą się analizą strzelanin policyjnych. Wysocy rangą urzędnicy Departamentu Sprawiedliwości odrzucili jednak możliwość współpracy z agencją stanową.

Drew Evans, dyrektor Biura Śledczego, nazwał odejście Thompsona poważnym ciosem dla wysiłków na rzecz wyeliminowania oszustw w stanie i poprawy bezpieczeństwa publicznego. - Tracimy prawdziwego urzędnika państwowego - powiedział Evans.

Dodał, że brak wiarygodnego i kompleksowego śledztwa w sprawie zabójstwa Good może "podważyć zaufanie do naszych służb bezpieczeństwa publicznego".

Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: "New York Times"

Źródło zdjęcia głównego: TOLGA AKMEN/PAP/EPA

USA
