Nie wiem, czy możemy nadal robić interesy z prezydentem Ukrainy - powiedział przed Białym Domem Lindsey Graham. Republikański senator, który do tej pory słynął z mocnego wsparcia dla Ukrainy, stwierdził, że Wołodymyr Zełenski powinien albo "podać się do dymisji, albo przysłać kogoś, z kim można się dogadać".

- To była kompletna katastrofa. Byłem w Ukrainie osiem albo dziewięć razy, gdy wojna się zaczęła. Rozumiem konsekwencje działań Putina przeciwko Ukrainie. Doceniam to, co naród Ukrainy zrobił, walczyli dzielnie i w końcu miałem nadzieję, że to porozumienie o rzadkich minerałach, które zostanie przekute w relacje, pójdzie dobrze – powiedział w piątek przed Białym Domem republikański senator Lindsey Graham.