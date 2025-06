Donald Trump i Elon Musk z podbitym okiem w Białym Domu Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Sekretarz skarbu Stanów Zjednoczonych Scott Bessent wystąpił przed komisją budżetową Izby Reprezentantów.

Bessent został zapytany o sprawę bójki z Elonem Muskiem.

Sekretarz skarbu stwierdził, że Karolina Południowa, skąd pochodzi, zawsze góruje nad RPA, skąd pochodzi Elon Musk.

Sekretarz skarbu Stanów Zjednoczonych Scott Bessent, podczas wystąpienia przed komisją budżetową Izby Reprezentantów, był pytany o doniesienia o bójce z Elonem Muskiem.

- Wiem, że Elon Musk osobiście "sprawdził się" z panem w Białym Domu - powiedział Jimmy Gomez do Bessenta. Sekretarz skarbu zapytał się przepytującego go demokratycznego kongresmena, czy wierzy w to, co pisze prawicowy portal Breitbart, który pierwszy o tym doniósł.

Elon Musk Źródło: Newscom

- Jeśli to dla pana zbyt drażliwy temat, mogę o to nie pytać - dodał Gomez, na co Bessent odparł: - Za każdym razem wybrałbym Karolinę Południową przed RPA.

Sekretarz w ten sposób odniósł się do miejsc, skąd pochodzi on i Elon Musk.

Doniesienia o bójce w Białym Domu

Doniesienia o bójce przytaczał między innymi "The Washington Post". W połowie kwietnia Musk i Bessent spotkali się w Białym Domu z Donaldem Trumpem, aby przekonywać go do swoich kandydatów na szefa amerykańskiego urzędu podatkowego. Prezydent poparł wybór Bessenta.

Kiedy Musk i Bessent wyszli z Gabinetu Owalnego, miało między nimi dojść do kłótni. Miliarder miał pchnąć ramieniem Bessenta w żebra, jak "zawodnik rugby", a sekretarz miał go uderzyć w odwecie. Kilka osób ich rozdzieliło, a Musk został wyprowadzony z części Białego Domu, gdzie rezyduje prezydent.

Pod koniec maja, kiedy Musk oficjalnie odchodził z administracji, przyszedł do Białego Domu z podbitym okiem. Media spekulowały, że jest to wynik bójki z sekretarzem Bessentem.

Sekretarz skarbu Stanów Zjednoczonych Scott Bessent Źródło: PAP/EPA/WILL OLIVER

