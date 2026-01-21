Samolot z Trumpem na pokładzie zawrócił do bazy. Prezydent przesiadł się do innego

Air Force One z Trumpem na pokładzie zawrócił do bazy Andrews Źródło: Reuters

Samolot Air Force One wylądował bezpiecznie w bazie lotniczej Andrews - podał Reuters po godzinie 5 czasu polskiego. Po około godzinie inny samolot z prezydentem USA na pokładzie wystartował do Szwajcarii.

Wcześniej związany z Białym Domem profil Rapid Response 47 przekazał w serwisie X, że "po wystartowaniu załoga AF1 zidentyfikowała niewielki problem z elektroniką". "W ramach środków ostrożności AF1 wraca do bazy Andrews. Prezydent i jego zespół wsiądą do innego samolotu i będą kontynuować podróż do Szwajcarii" - dodał.

After takeoff, the AF1 crew identified a minor electrical issue. Out of an abundance of caution, AF1 is returning to Joint Base Andrews. The President and team will board a different aircraft and continue on to Switzerland. https://t.co/pJ3Jc9NNbS — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 21, 2026 Rozwiń

W środę Trump ma uczestniczyć w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. W związku z powrotem do bazy prezydent USA przybędzie do Szwajcarii z opóźnieniem.

We wtorek wieczorem Trump zamieścił wpis na swojej platformie społecznościowej Truth Social: "Ameryka będzie dobrze reprezentowana w Davos - przeze mnie. NIECH WAS BÓG BŁOGOSŁAWI!".

