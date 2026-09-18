Świat F-16 rozbił się podczas ćwiczeń w USA. Kłęby dymu i słup ognia Oprac. Paulina Borowska |

USA. F-16 rozbił się w stanie Michigan Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: Shellie Doornbos via CNN Newsource // 2026 Cable News Network All Rights Reserved

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Do zdarzenia doszło w czwartek po południu. Departament Wojskowy Teksasu potwierdził, że samolot F-16 rozbił się podczas ćwiczeń niedaleko Traverse City w hrabstwie Grand Traverse w stanie Michigan.

Maszyna należała do 149. Skrzydła Myśliwskiego (Fighter Wing) Gwardii Narodowej Teksasu i wykonywała "rutynowy lot treningowy z bazy Gwardii Narodowej w Alpenie w stanie Michigan". Podkreślono, że pilot zdołał się katapultować, a w sprawie incydentu wszczęto dochodzenie.

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Ewakuowano okoliczne domy

Policja przekazała w mediach społecznościowych, że pilot jest w stabilnym stanie i przebywa w szpitalu. Nikomu innemu nic się nie stało wskutek tego wypadku. Poinformowano też, że "w związku z wyciekiem niebezpiecznych substancji chemicznych spowodowanym katastrofą lotniczą ewakuowane są wszystkie obiekty komercyjne i mieszkalne w promieniu jednej mili" (ok. 1,6 km) od miejsca zdarzenia. Mieszkańcom pozwolono wrócić do domów późnym wieczorem.

Stacja CNN opublikowała nagranie, na którym widać, że maszyna spadła niedaleko zabudowań na terenach wiejskich. Widać ogień i kłęby czarnego dymu.

USA. F-16 rozbił się w stanie Michigan Źródło zdjęcia: Shellie Doornbos via CNN Newsource // 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Zapis rozmowy z wieży kontroli lotów

Stacja cytuje też zapis rozmowy z wieży kontroli lotów. Jeden z pilotów mówi kontrolerom: "Mamy prawdopodobny sygnał SOS od skrzydłowego. Sądzę, że oni mogli zderzyć się z ptakiem". - Wygląda na to, że mogli stracić silnik i katapultować się... widzimy dużo czarnego dymu, który, jak sądzimy, pochodzi z F-16 - powiedział z kolei kontroler innym pilotom. Na tę chwilę nie potwierdzono jeszcze, że przyczyną zdarzenia było zderzenie z ptakiem.