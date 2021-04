Wjechał samochodem w strażników Kapitolu, trafili do szpitala. Nie żyje kierowca i jeden z funkcjonariuszy

Niezidentyfikowany jak dotąd sprawca wjechał samochodem w dwóch strażników Kapitolu. Funkcjonariusze odnieśli obrażenia, przy czym jeden z nich został ugodzony nożem. Obu przewieziono do szpitala. Postrzelony przez policję sprawca nie żyje - poinformowały służby. Później doniesiono też o śmierci jednego z rannych strażników. Z powodu zagrożenia okoliczne ulice zostały zamknięte.

Poinformowała, że strażnicy odpowiedzieli ogniem w kierunku napastnika, który potem zmarł w wyniku doznanych obrażeń. Dodała, że dwóch funkcjonariuszy zostało rannych, jeden z nich zmarł. Wcześniej służby donosiły, że wszyscy trzej trafili do szpitali.

Szef policji: to nie akt terroryzmu

- Musimy przeprowadzić śledztwo, by dojść do sedna. Bez względu na to, czy atak był wycelowany w organy ścigania, czy kogoś innego, mamy obowiązek rozwiązać tę sprawę - powiedział Contee.