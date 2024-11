Rudy Giuliani nadal nie przekazał swojego mieszkania i kosztowności dwóm urzędniczkom, które pomawiał o fałszerstwa wyborcze w 2020 roku. Były prawnik Donalda Trumpa i były burmistrz Nowego Jorku może zostać uznany winnym niezastosowania się do nakazu sądowego.

W czwartek sędzia okręgowy Lewis Liman dał Giulianiemu czas do przyszłego tygodnia na przekazanie nieruchomości i ostrzegł, że jeśli tego nie zrobi, jego zachowanie zostanie potraktowane jako niezastosowanie się do nakazu sądowego.

Giuliani po posiedzeniu powiedział reporterom, że odda wszystko, do czego będzie prawnie zobowiązany. - Mogą zabrać całą moją własność, ale nie zmuszą mnie do wycofania się z tego, w co wierzę - stwierdził.