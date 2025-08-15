Spotkanie Trumpa z Putinem. Nowe informacje

Baza lotnicza Elmendorf-Richardson w Anchorage na Alasce Źródło: Reuters/Google Earth

W komunikacie Białego Domu poinformowano, że Donald Trump opuści Waszyngton w piątek o godzinie 6.45 czasu lokalnego (12.45 w Polsce). Jego spotkanie z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem w bazie lotniczej Elmendorf-Richardson w Anchorage ma się rozpocząć o godzinie 11.00 (godzina 21 w Polsce).

W piątek o 17.45 czasu lokalnego Trump ma wrócić z Alaski do Waszyngtonu (sobota rano czasu polskiego) - podała agencja Reuters.

Ukraina głównym tematem rozmów Trumpa z Putinem

Według oczekiwań głównym tematem rozmów Trumpa z Putinem ma być sytuacja w Ukrainie, która od ponad trzech lat broni się przed rosyjską agresją. Władze w Kijowie nie zostały jednak zaproszone do udziału w rozmowach na Alasce.

Wcześniej Biały Dom informował, że Trump i Putin spotkają się w cztery oczy (nie licząc tłumaczy).

Po rozmowach zapowiedziano konferencję prasową. W rosyjskiej delegacji znajdą się m.in. ministrowie spraw zagranicznych, obrony i finansów oraz doradcy Putina. Według Kremla nie jest przewidziane podpisanie żadnych dokumentów.

Prezydent Trump oświadczył wcześniej, że istnieje "25-procentowe ryzyko", iż spotkanie z Putinem skończy się fiaskiem. Jeśli jednak rozmowy potoczą się dobrze, to zadzwoni po nich do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i europejskich przywódców.

