Świat

Ze strzelbą w dłoniach biegł w stronę Kapitolu. Nastolatek aresztowany

Przed Kapitolem aresztowano uzbrojonego 18-latka
Przed Kapitolem aresztowano uzbrojonego 18-latka
Źródło: Reuters
We wtorek w pobliżu siedziby Kongresu USA w Waszyngtonie aresztowano uzbrojonego 18-latka - poinformowała Policja Kapitolu. Mężczyzna ubrany w taktyczną kamizelkę i ze strzelbą w dłoniach biegł w stronę gmachu. Nie jest znany motyw jego zachowania.

18-latek uzbrojony w strzelbę wysiadł z samochodu zaparkowanego nieopodal Kapitolu i zaczął biec w stronę Kongresu - przekazała Policja Kapitolu na konferencji prasowej.

Mężczyzna zastosował się do poleceń funkcjonariuszy, którzy nakazali mu, by rzucił broń. 18-latek następnie położył się na ziemi i został zatrzymany przez policjantów. Nikt nie został ranny.

Przed Kapitolem aresztowano uzbrojonego 18-latka
Przed Kapitolem aresztowano uzbrojonego 18-latka
Źródło: JIM LO SCALZO/PAP/EPA

Policja zidentyfikowała mężczyznę jako Cartera Camacho ze Smyrny w stanie Georgia i poinformowała, że ​​działał sam. Trwają prace nad ustaleniem motywu - poinformowała stacja CNN.

Policja oskarżyła mężczyznę o noszenie broni bez zezwolenia, posiadanie niezarejestrowanej broni palnej i amunicji, a także o inne działania niezgodne z prawem. Policja Kapitolu poinformowała, że ​​Camacho nie był wcześniej notowany.

Zatrzymany był wyposażony w kamizelkę taktyczną, naładowaną broń i amunicję

Według Policji Kapitolu mężczyzna miał na sobie kamizelkę taktyczną i taktyczne rękawiczki. Posiadał zapas amunicji. W jego samochodzie znaleziono też hełm i maskę gazową. 18-latek, który nie mieszka w Waszyngtonie, nie był wcześniej znany służbom.

"Nasi funkcjonariusze właśnie aresztowali niezidentyfikowaną osobę z przedmiotem przypominającym broń w pobliżu zachodniej strony budynku Kapitolu Stanów Zjednoczonych" - napisała wcześniej Policja Kapitolu w komunikacie.

Powiadomiła też o tymczasowym zamknięciu kilku ulic w pobliżu siedziby Kongresu w związku z działaniami śledczych. "Obecnie nie wydaje się, aby były inne podejrzane osoby lub istniało jakieś zagrożenie" - przekazano.

Przedstawiciele obu izb Kongresu przebywają w tym tygodniu poza Waszyngtonem.

Opracował Adam Styczek/ads

Źródło: PAP, CNN

Źródło zdjęcia głównego: JIM LO SCALZO/PAP/EPA

