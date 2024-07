Służby o zatrzymaniu lidera neonazistowskiej sekty

- Zgodnie z zarzutami, oskarżony starał się werbować inne osoby do popełniania brutalnych ataków i zabójstw w ramach wspierania neonazistowskiej ideologii - twierdzi prokurator Breon Peace, cytowany w poniedziałkowym komunikacie. - Jego celem było szerzenie nienawiści, strachu i zniszczenia, poprzez zachęcanie do podkładania bomb, podpaleń, a nawet otrucia dzieci, po to by wyrządzić krzywdę przedstawicielom mniejszości etnicznych, społeczności żydowskiej i osobom bezdomnym - dodał. Podkreślił też, że amerykańskie władze "nie zawahają się odnaleźć" osób, które zagrażają bezpieczeństwu, "bez względu na to, w którym zakątku świata się ukrywają".