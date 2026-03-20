Świat

Premierka Japonii: jak na ciebie patrzę, Donaldzie, jest to dla mnie jasne

Prezydent USA Donald J. Trump spotyka się z premier Japonii Sanae Takaichi w Gabinecie Owalnym Białego Domu w Waszyngtonie, 19 marca 2026 r.
Donald Trump: kto wie coś więcej o niespodziankach niż Japonia?
Źródło: TVN24
Szefowa japońskiego rządu, Sanae Takaichi, gościła w czwartek w Białym Domu. Głównym tematem rozmów była sytuacja na Bliskim Wschodzie oraz współpraca gospodarcza. Premierka Japonii - jak odnotowały media - postawiła na "urok osobisty" i komplementowała Donalda Trumpa oraz jego syna Barrona.

To pierwsza wizyta Sanae Takaichi w Białym Domu. Podczas czwartkowego spotkania przywódcy USA i Japonii omawiali m.in. sytuację na Bliskim Wschodzie i w Azji oraz kwestie dotyczące gospodarki i obronności. Wizyta odbywała się w czasie, gdy Waszyngton wywiera presję na Tokio, by zaangażowało się w wojnę z Iranem.

"Wyrósł na przystojnego dżentelmena"

Premierka Japonii - skomentował "New York Times" - podczas swojej wizyty postawiła na "urok osobisty" i obsypywała Trumpa komplementami. Podczas uroczystej kolacji nawiązała do zbliżających się urodzin najmłodszego potomka prezydenta. - Chciałabym zacząć od złożenia szczerych życzeń z okazji dwóch ważnych rocznic - mówiła Takaichi. Następnie zauważyła, że ​​20 marca Barron kończy 20 lat. - Wiem, że wyrósł na bardzo wysokiego, przystojnego dżentelmena - powiedziała. - Jak na ciebie patrzę, Donaldzie, to oczywiste, skąd to wziął, oczywiście po rodzicach. Nie ma co do tego wątpliwości. Więc Donaldzie, jeśli mogę cię prosić, przekaż mu moje szczere życzenia urodzinowe.

Donald Trump z żoną Melanią i synem Barronem
Donald Trump z żoną Melanią i synem Barronem
Źródło: PAP/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Następnie wspomniała o drugiej "ważnej" rocznicy: 250- leciu powstania Stanów Zjednoczonych. - Jak słusznie pan zauważył, Stany Zjednoczone od dawna są ikoną wolności i demokracji na świecie, a w tym roku Stany Zjednoczone świętują historyczny kamień milowy - powiedziała. - W imieniu rządu i narodu japońskiego pragnę złożyć panu i całemu narodowi amerykańskiemu najszczersze gratulacje.

"Wraca" drugie mocarstwo Azji. Bać się czy kibicować?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Wraca" drugie mocarstwo Azji. Bać się czy kibicować?

Sebastian Zakrzewski

Trump o "niespodziance"

Podczas wspólnej konferencji polityków zwłaszcza jedna sytuacja przykuła uwagę mediów. W trakcie rozmowy z dziennikarzami padło pytanie, dlaczego USA nie przekazały azjatyckim sojusznikom informacji o planowanej wojnie w Iranie. Trump zwrócił się do japońskiej premierki. - Kto wie więcej o niespodziankach niż Japonia? Dlaczego wy mi na przykład nie powiecie więcej o Pearl Harbor? - próbował żartować prezydent, jednak Takaichi wyglądała na mocno zakłopotaną jego pytaniem.

Media zwróciły uwagę na zaskoczenie polityczki
Media zwróciły uwagę na zaskoczenie polityczki
Źródło: Reuters

Trump w kontekście Iranu przekonywał, że to właśnie dzięki zaskoczeniu "przez dwa pierwsze dni udało im się zniszczyć połowę tego, co zniszczyli całościowo". - Gdybym wam o tym powiedział, to nie byłaby już niespodzianka - skwitował.

pc

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Ewa Żebrowska / az

Źródło: USA Today, People, The Independent, The New York Times

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Aaron Schwartz /POOL

USAJaponiaDonald Trump
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica