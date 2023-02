Strategiczny dialog Polski i USA. "Niezachwiane zobowiązanie", wsparcie Ukrainy i współpraca

"Brutalna rosyjska inwazja na Ukrainę wywiera olbrzymi wpływ na wspólnotę transatlantycką i dała początek wielu negatywnym zjawiskom w skali globalnej" - napisało MSZ w oświadczeniu po tegorocznej edycji rozmów strategicznych Polski i USA. Jak dodano, oba kraje "potwierdziły niezachwiane zobowiązanie do obrony każdego skrawka terytorium NATO". Bilateralne rozmowy dotyczyły też relacji gospodarczych, bezpieczeństwa energetycznego i praw człowieka. Komunikat po sesji wydał również Departament Stanu USA.

Polska i USA o "największym zagrożenie dla europejskiego bezpieczeństwa"

Oceniono również, że "Białoruś, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna i Iran powinny natychmiast zaprzestać wspierania Rosji". "Jesteśmy też zaniepokojeni powtarzającymi się publicznymi wypowiedziami przedstawicieli władz Chińskiej Republiki Ludowej i wzywamy Chiny do niewzmacniania fałszywej narracji Kremla" - oświadczył polski resort dyplomacji.

Poparcie dla zaostrzenia sankcji wobec Rosji

"Polska i Stany Zjednoczone ponownie podkreśliły, że Rosja musi wycofać się z terytorium Ukrainy w jej uznawanych międzynarodowo granicach. Wyraziliśmy zamiar dalszej ścisłej współpracy na rzecz wsparcia prawa Ukrainy do prowadzenia wojny obronnej przeciw atakowi ze strony Rosji. Będziemy zapewniali Ukrainie niezbędną pomoc wojskową i humanitarną oraz współdziałali na rzecz obrony i odbudowy Ukrainy. Potwierdzamy też nasze wspólne zobowiązanie - także w ramach mechanizmów, takich jak grupa G7+ - do uzupełniania braków w ukraińskiej krytycznej infrastrukturze energetycznej" - przekazano dalej.

Zapewniono też, że oba kraje "będą się w dalszym ciągu konsultowały co do przyjmowania kolejnych obostrzeń względem Rosji i Białorusi, zarówno bilateralnie, jak i w ramach formatów takich jak G7+". "Będziemy też w sposób zdeterminowany i konsekwentny wzmacniać sankcje, aż do momentu, w którym Rosja zaniecha dalszej agresji i wycofa swoje wojska z terytorium Ukrainy" - oznajmiono, dodając, że "poprzez wprowadzanie dalszych środków ograniczających i zapewnienie ich skutecznego egzekwowania powinniśmy udowodnić Rosji i innym potencjalnym agresorom, że rozpoczynanie wojen jest nie tylko złem w sensie moralnym, ale też pociąga za sobą bardzo surowe, gospodarcze konsekwencje".