Polał bezdomną wodą, by odeszła sprzed jego galerii. 71-latkowi grozi teraz więzienie

Właściciel galerii sztuki z San Francisco polewa zimną wodą siedzącą na ulicy bezdomną kobietę, chcąc zmusić ją w ten sposób do pójścia w inne miejsce - takie nagranie trafiło do mediów społecznościowych, gdzie wywołało wiele emocji. Sprawą zajęły się także miejscowe służby, które w środę poinformowały o postawieniu 71-letniemu mężczyźnie zarzutów. Grozi mu kara do pół roku pozbawienia wolności.

71-letni właściciel galerii sztuki z San Francisco Collier Gwin został zatrzymany w środę 19 stycznia. Prokurator okręgowy Brooke Jenkins z San Francisco przekazał, że mężczyzna usłyszał już zarzut napaści "za w domniemaniu umyślne i bezprawne polewanie wodą kobiety bezdomnej i przestrzeni wokół niej". Grozi mu do pół roku pozbawienia wolności oraz grzywna w wysokości 2 tysięcy dolarów. Prokurator dodał, że ofiara nie chciała wnosić oskarżenia, jednak śledczy uznali, iż samo nagranie dostarczyło dowodów wystarczających na to, by postawić 71-latkowi zarzuty.

Bezdomna oblana wodą

Nagranie, na którym widać, jak Collier Gwin oblewa wodą z węża ogrodowego bezdomną, zostało wykonane 9 stycznia w dzielnicy North Beach w San Francisco. Widać na nim, jak właściciel galerii sztuki przez przynajmniej kilka sekund kierował strumień wody w stronę bezdomnej kobiety siedzącej na kocach rozłożonych na chodniku, niedaleko wejścia do jego galerii. Mężczyzna wyglądał przy tym na odprężonego, opierał się o płot, a nogi miał skrzyżowane. Na nagraniu słychać także, że Gwin kilka razy krzyknął do bezdomnej: "idź stąd!". Kobieta próbowała mu odpowiedzieć, ale przez dłuższą chwilę uniemożliwiał jej to lecący w jej stronę strumień wody.

Wideo zostało zamieszczone na TikToku przez pobliską piekarnię i szybko wzbudziło oburzenie internautów. Wielu komentujących podkreślało, że zdarzenie miało miejsce w styczniu, więc oblanie zimną wodą musiało być dla kobiety wyjątkowo nieprzyjemne, a nawet niebezpieczne. Zwracają też uwagę, że sytuacja ekonomiczna wielu Amerykanów jest obecnie trudna, a na ulicach pojawia się coraz więcej bezdomnych.

Bezdomna trafiła do szpitala

Gwin początkowo nie okazywał skruchy. W rozmowie z "San Francisco Chronicle" stwierdził, że "trudno jest mu przeprosić" za to, co zrobił. Przedstawił się również jako "orędownik na rzecz bezdomnych", mówił, że podejmował "ogromne wysiłki", by skłonić władze do pomocy tej kobiecie. Później 71-latek zmienił nieco ton. - Wiem, że bardzo trudno to oglądać. Mogę tylko prosić innych, aby być może lepiej zrozumieli, dlaczego coś we mnie pękło. To wielki krzyż do niesienia - mówił dziennikarzom telewizji ABC 7 tuż przed zatrzymaniem.

"Chronicle" poinformowało, że oblana przez Gwina wodą bezdomna w ubiegłym tygodniu trafiła do szpitala. Nie wiadomo, czy hospitalizacja miała związek z incydentem uwiecznionym na nagraniu. Z kolei po tym, jak na 71-letniego napastnika wylała się fala krytyki, jego galeria zawiesiła działalność, zarówno stacjonarną, jak i internetową.

Autor:kgo//mm

Źródło: "San Francisco Chronicle", "The Guardian"