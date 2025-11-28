Logo strona główna
Świat

Trump zapowiada wstrzymanie "na stałe" migracji z "krajów Trzeciego Świata"

Donald Trump
Żołnierze Gwardii Narodowej postrzeleni w pobliżu Białego Domu. Donald Trump zabrał głos
Źródło: TVN24
Donald Trump zapowiedział wstrzymanie imigracji do USA ze wszystkich "krajów Trzeciego Świata". To skutek postrzelenia dwóch żołnierzy Gwardii Narodowej w Waszyngtonie. Amerykańska administracja ogłosiła również "rygorystyczny" przegląd Zielonych Kart obywateli 19 krajów oraz wstrzymała wnioski imigracyjne obywateli Afganistanu.

Swoją decyzję Donald Trump ogłosił w czwartek na platformie Truth Social. "Na stałe wstrzymam migrację ze wszystkich krajów Trzeciego Świata, aby umożliwić pełną odbudowę amerykańskiego systemu, unieważnię wszystkie miliony nielegalnych zezwoleń na pobyt wydane przez Bidena, w tym te podpisane przez jego autopen, i usunę wszystkich, którzy nie stanowią aktywa netto dla Stanów Zjednoczonych" - napisał.

Dodał, że zakończy przyznawanie wszystkich świadczeń federalnych i dotacji "dla osób niebędących obywatelami naszego kraju", pozbawi obywatelstwa "migrantów, którzy zagrażają spokojowi wewnętrznemu" i "deportuje wszystkich cudzoziemców, którzy stanowią obciążenie dla społeczeństwa, zagrożenie dla bezpieczeństwa lub są niekompatybilni z zachodnią cywilizacją". 

Trump nie doprecyzował, które kraje ma na myśli, nazywając je państwami "Trzeciego Świata".

Atak na żołnierzy Gwardii Narodowej

Zapowiedź Trumpa następuje po strzelaninie, do której doszło w środę nieopodal Białego Domu. Dwóch żołnierzy Gwardii Narodowej, 20-letnia Sarah Beckstrom i 24-letni Andrew Wolfe, zostali postrzeleni przez mężczyznę. Beckstrom zmarła w szpitalu, Wolfe walczy o życie. Gwardziści byli wysłani do stolicy w ramach walki Trumpa z przestępczością.

Według służb o atak podejrzany jest 29-letni Afgańczyk Rahmanullah Lakanwal, który przybył do USA w 2021 roku w ramach programu Allies Welcome. Był to program skierowany do Afgańczyków, którzy pomagali amerykańskiej armii w czasie wojny i obawiali się represji ze strony talibów, którzy objęli władzę po wycofaniu się sił USA z tego kraju. W ten sposób do USA dostało się ponad 70 tys. Afgańczyków - podał Reuters. Agencja informuje, powołując się na dokumenty, że domniemany sprawca strzelaniny złożył wniosek o azyl w grudniu 2024 roku i otrzymał go w kwietniu 2025 roku, trzy miesiące po objęciu władzy przez Trumpa.

Reuters zauważa, że choć Lakanwal przebywał w USA legalnie, zdarzenie spowodowało zaostrzenie polityki imigracyjnej administracji Trumpa.

Ponowne prześwietlanie wniosków o azyl

Resort bezpieczeństwa krajowego USA poinformował o ponownym przeglądzie wszystkich wniosków o azyl Afgańczyków, które były zaakceptowane za czasów Joe Bidena. "Ze skutkiem natychmiastowym wstrzymane zostaje przetwarzanie wszystkich wniosków imigracyjnych, dotyczących obywateli Afganistanu, na czas nieokreślony do momentu przeprowadzenia dalszej analizy protokołów bezpieczeństwa i weryfikacji" - poinformowała rzeczniczka resortu Tricia Mclaughlin.

Lista 19 krajów 

Jednocześnie Joseph Edlow, dyrektor urzędu imigracyjnego USCIS, napisał na platformach społecznościowych, że na polecenie prezydenta kierowana przez niego agencja "przeprowadzi pełnoskalowy, rygorystyczny przegląd każdej Zielonej Karty każdego cudzoziemca z każdego kraju, którego dotyczą obawy". Według CNN, USCIS, pytane o szczegóły, odesłało do listy 19 krajów z czerwcowej proklamacji prezydenta. Znajdują się na niej Afganistan, Birma, Czad, Kongo, Gwinea Równikowa, Erytrea, Haiti, Iran, Libia, Somalia, Sudan, Jemen, Burundi, Kuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan i Wenezuela.

Autorka/Autor: pb//az

Źródło: Reuters, CNN, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/GRAEME SLOAN / POOL

