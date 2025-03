"Sytuacja poza kontrolą" na Long Island. Ewakuowano mieszkańców i bazę wojskową

Zgodnie z danymi satelitarnymi, płomienie i dym rozciągały się na długości około 3 kilometrów wzdłuż autostrady Sunrise Highway. Policja zamknęła odcinek autostrady, która jest główną arterią komunikacyjną prowadzącą do wschodniej części Long Island.

Ogień zbliżył się również do lotniska Francis S. Gabreski, gdzie stacjonuje 106. Skrzydło Ratownicze Sił Powietrznych Gwardii Narodowej. Personel jednostki został w sobotę po południu prewencyjnie ewakuowany - podkreślił rzecznik bazy, Cheran Cambell w oświadczeniu dla AP.

W nocy czasu polskiego miejscowe władze przekazały, że trzy pożary zostały całkowicie opanowane, podczas gdy czwarty, w Westhampton, tylko w 50 procentach. Częściowemu spaleniu uległy dwa budynki komercyjne. Jeden z 80 strażaków uczestniczących w gaszeniu pożarów został przetransportowany do szpitala.

Stan wyjątkowy i ewakuacje mieszkańców

- Naszym największym problemem jest wiatr. To on podsyca ten pożar - wyjaśnił dyrektor wykonawczy hrabstwa Suffolk, Ed Romaine, w rozmowie z AP. Przewiduje się, że porywiste wiatry utrzymają się do niedzielnego wieczora.