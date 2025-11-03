Logo strona główna
Świat

Donald Trump pochwalił się remontem łazienki w Białym Domu. Ogromna zmiana

Łazienka przed remontem
Miejsce budowy sali balowej w miejscu Wschodniego Skrzydła Białego Domu
Źródło: Reuters
Donald Trump poinformował w mediach społecznościowych o tym, że łazienka w sypialni Abrahama Lincolna w Białym Domu przeszła przemianę. To tylko jedna ze zmian, jakie prezydent USA wprowadza w siedzibie głowy państwa.

"Odnowiłem łazienkę Lincolna w Białym Domu" - ogłosił Donald Trump na portalu społecznościowym Truth Social. Opublikował też zdjęcia.

Stwierdził, że łazienka "w stylu art déco z zielonymi płytkami" była nieodpowiednia dla ery Lincolna. Taki wygląd zyskała w czasie remontu w latach 40.

Teraz zamiast zieleni pojawił się czarno-biały polerowany marmur Statuary. "Był on bardzo odpowiedni dla czasów Abrahama Lincolna i w rzeczywistości mógłby być marmurem, który pierwotnie tam był!" - napisał Trump.

Łazienka przed remontem
Łazienka przed remontem
Źródło: Donald Trump/truthsocial

Na kolejnym zdjęciu opublikowanym przez Donalda Trumpa widać detale w złocie, które są umiejscowione na kranie, rączce prysznica i innych elementach wyposażenia. Na złotym haczyku wisi pluszowy biały szlafrok z prezydencką pieczęcią.

Łazienka po remoncie
Łazienka po remoncie
Źródło: Donald Trump/truthsocial

Prace w Kennedy Center

Na tym jednak nie koniec remontów. Donald Trump przekazał również informacje na temat innego projektu. Chodzi o Kennedy Center. "Przywracamy ten budynek do życia. Był martwy jak skała, ale wkrótce znów będzie piękny!" – podkreślił.

"Zewnętrzne kolumny, które byłyby poważnie zagrożone korozją, gdyby czegoś nie zrobiono, są ukończone i prezentują się wspaniale w białej emalii – jak zupełnie inne miejsce! Marmur jest w trakcie układania, sceny są odnawiane, wkrótce zostaną zainstalowane nowe siedzenia, krzesła i nowe tkaniny, a także wspaniałe, wysokiej jakości wykładziny w całym budynku. Wszystko dzieje się szybciej, niż przewidywano, co jest jednym z moich znaków rozpoznawczych" – cieszył się Trump.

Zmiany w Białym Domu

Spore zmiany przechodzi też gmach Białego Domu. Dotychczasowe prace remontowe obejmowały wybrukowanie trawnika w historycznym Ogrodzie Różanym, zburzenie skrzydła wschodniego w celu zrobienia miejsca dla nowej sali balowej i ozdobienie Gabinetu Owalnego złotem.

Wschodnie Skrzydło Białego Domu "przeszło do historii"

Wschodnie Skrzydło Białego Domu "przeszło do historii"

Tak Trump ma nazwać salę balową przy Białym Domu

Tak Trump ma nazwać salę balową przy Białym Domu

W planach Donald Trump ma również wybudowanie w Waszyngtonie pomnika-łuku z okazji 250. rocznicy powstania kraju.

Autorka/Autor: mm/lulu

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: Donald Trump/truthsocial

Donald TrumpBiały Dom
