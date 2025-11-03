Donald Trump pochwalił się remontem łazienki w Białym Domu. Ogromna zmiana

Miejsce budowy sali balowej w miejscu Wschodniego Skrzydła Białego Domu Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Odnowiłem łazienkę Lincolna w Białym Domu" - ogłosił Donald Trump na portalu społecznościowym Truth Social. Opublikował też zdjęcia.

Stwierdził, że łazienka "w stylu art déco z zielonymi płytkami" była nieodpowiednia dla ery Lincolna. Taki wygląd zyskała w czasie remontu w latach 40.

Teraz zamiast zieleni pojawił się czarno-biały polerowany marmur Statuary. "Był on bardzo odpowiedni dla czasów Abrahama Lincolna i w rzeczywistości mógłby być marmurem, który pierwotnie tam był!" - napisał Trump.

Łazienka przed remontem Źródło: Donald Trump/truthsocial

Na kolejnym zdjęciu opublikowanym przez Donalda Trumpa widać detale w złocie, które są umiejscowione na kranie, rączce prysznica i innych elementach wyposażenia. Na złotym haczyku wisi pluszowy biały szlafrok z prezydencką pieczęcią.

Łazienka po remoncie Źródło: Donald Trump/truthsocial

Prace w Kennedy Center

Na tym jednak nie koniec remontów. Donald Trump przekazał również informacje na temat innego projektu. Chodzi o Kennedy Center. "Przywracamy ten budynek do życia. Był martwy jak skała, ale wkrótce znów będzie piękny!" – podkreślił.

"Zewnętrzne kolumny, które byłyby poważnie zagrożone korozją, gdyby czegoś nie zrobiono, są ukończone i prezentują się wspaniale w białej emalii – jak zupełnie inne miejsce! Marmur jest w trakcie układania, sceny są odnawiane, wkrótce zostaną zainstalowane nowe siedzenia, krzesła i nowe tkaniny, a także wspaniałe, wysokiej jakości wykładziny w całym budynku. Wszystko dzieje się szybciej, niż przewidywano, co jest jednym z moich znaków rozpoznawczych" – cieszył się Trump.

Zmiany w Białym Domu

Spore zmiany przechodzi też gmach Białego Domu. Dotychczasowe prace remontowe obejmowały wybrukowanie trawnika w historycznym Ogrodzie Różanym, zburzenie skrzydła wschodniego w celu zrobienia miejsca dla nowej sali balowej i ozdobienie Gabinetu Owalnego złotem.

W planach Donald Trump ma również wybudowanie w Waszyngtonie pomnika-łuku z okazji 250. rocznicy powstania kraju.

OGLĄDAJ: TVN24 HD