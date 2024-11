Robert F. Kennedy Jr. otrzymał nominację na sekretarza Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej - napisał w mediach społecznościowych Donald Trump. Dodał, że jego rywal w wyścigu po prezydenturę startował początkowo jako kandydat niezależny, ale zawiesił kampanię i poparł Trumpa w zamian za funkcję w administracji. Robert F. Kennedy Jr. wzbudza w USA duże kontrowersje między innymi ze względu na antyszczepionkowe poglądy i inne medyczne fake newsy, jakie do tej pory rozpowszechniał - podkreśla Reuters.

Kennedy Jr. chciał być prezydentem, ale w sierpniu poparł Trumpa w zamian za funkcję w administracji, jeśli republikanin by wygrał. Podobno był też chętny do współpracy z demokratami, ale ci mu odmówili.

Teraz Donald Trump ogłosił na platformie X obsadzenie go w rządzie. "Z przyjemnością ogłaszam (nominację - red.) Roberta F. Kennedy'ego Jr. na stanowisko sekretarza Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych (HHS)" - oznajmił.

"Aby Ameryka znów była wielka i zdrowa"

"Przez zbyt długi czas Amerykanie byli miażdżeni przez (...) przemysł spożywczy i firmy farmaceutyczne, które dopuszczały się oszustw, wprowadzania w błąd i dezinformacji kwestii zdrowia publicznego. Bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich Amerykanów to najważniejsza sprawa każdej administracji, a HHS odegra dużą rolę w zapewnieniu, że wszyscy będą chronieni przed szkodliwymi chemikaliami, zanieczyszczeniami, pestycydami, produktami farmaceutycznymi i dodatkami do żywności, które przyczyniły się do przytłaczającego kryzysu zdrowotnego w tym kraju" - napisał były i przyszły prezydent.