Niedoszły porywacz gubernator Michigan Gretchen Whitmer skazany na 16 lat więzienia

Obaj mężczyźni mieli planować porwanie gubernator Michigan, demokratki Gretchen Whitmer, motywowani gniewem na wprowadzone przez nią restrykcje pandemiczne. Ich plan obejmował uprowadzenie polityk z jej letniej rezydencji oraz wysadzenie mostu, by utrudnić akcję policji. Według śledczych, liczyli oni, że w ten sposób przyczynią się do wybuchu wojny domowej. Obaj liderzy spisku należeli bowiem do skrajnie prawicowego ruchu zwanego "Boogaloo bois", którego celem ma być doprowadzenie do rewolucji.