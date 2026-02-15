Miał 15 lat, gdy zabił brata i cztery inne osoby. Nastolatek skazany

18-letni morderca z Karoliny Północnej skazany na dożywocie Źródło: CNN

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W październiku 2022 roku w Raleigh w Karolinie Północnej zastrzelił Austin David Thompson pięć osób. W chwili ataku miał 15 lat, dlatego - zgodnie z prawem USA - nie groziła mu kara śmierci.

Jak przypomniała stacja CNBC, najpierw Thompson śmiertelnie zaatakował w domu swojego 16-letniego brata, a następnie, uzbrojony w broń palną, zastrzelił cztery kolejne osoby w okolicy, w tym policjanta po służbie. Został zatrzymany po postrzeleniu się w głowę. W ubiegłym miesiącu przyznał się do pięciu zarzutów morderstwa pierwszego stopnia.

"Powodem, dla którego to zrobiłem, jest nienawiść do ludzi - niszczą planetę/Ziemię" - napisał Thompson w odręcznej notatce z datą strzelaniny, którą znaleziono w jego domu. Dodał również, że zabił brata, "bo mu przeszkadzał".

Skazany 18-latek wyprowadzany z sali sądowej Źródło: Scott Sharpe/Associated Press/East News

Prokuratorzy wskazywali też na historię wyszukiwań internetowych dotyczącą wcześniejszych strzelanin i broni, co miało świadczyć o planowaniu ataku.

"Terror dotarł do naszych drzwi"

Po masakrze gubernator Karoliny Północnej Roy Cooper przyznał, że "terror dotarł do naszych drzwi", a "koszmar każdej społeczności dotarł do Raleigh". Nazywał strzelaninę "bezsensownym, przerażającym i irytującym aktem przemocy".

Adwokaci Thompsona argumentowali, że do ataku doszło podczas epizodu dysocjacyjnego wywołanego przez lek, który ich klient regularnie przyjmował na trądzik. Psychiatra przesłuchujący nastolatka oraz genetyk zeznawali na poparcie tej teorii. Sędzia sądu wyższej instancji Paul Ridgeway odrzucił tę teorię, twierdząc, że fakty przeczą argumentacji obrońców. Zapowiedzieli oni apelację od wyroku.

OGLĄDAJ: "Loża prasowa" w TVN24

Opracował Adrian Wróbel