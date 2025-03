Nadchodzi F-47. Amerykanie ogłaszają myśliwiec przyszłości

- F-47 będzie najbardziej zaawansowanym, najskuteczniejszym, najbardziej śmiercionośnym samolotem, jaki kiedykolwiek zbudowano - mówił prezydent USA. Zdradził, że "eksperymentalna wersja samolotu jest już oblatywana od niespełna 5 lat". Trump wyjawił, że myśliwiec będzie wyposażony "w najlepsze technologie maskowania" i "jest praktycznie nie do zobaczenia".

Myśliwiec szóstej generacji

Siły powietrzne USA już w listopadzie 2010 roku wysłały wstępne zapytanie do producentów o ich wizje nowej maszyny projektowanej w ramach programu nazwanego roboczo F/A-XX. Swoje propozycje przedstawiły wówczas koncerny Boeing, Northrop Grumman i Lockheed Martin. Piątkowa informacja Donalda Trumpa o wybraniu projektu firmy Boeing pojawia się niedługo po kontrolowanym wycieku zdjęć i nagrań nieznanych dotąd chińskich samolotów, które według ekspertów mogły być prototypami lub demonstratorami myśliwców nowej generacji.

Kolejne generacje myśliwców wyznaczane są przez postęp technologiczny, a uznanie maszyn za reprezentujące nową generację wymaga osiągnięcia przełomu w ich możliwościach bojowych. Obecnie najbardziej nowoczesne są myśliwce piątej generacji, takie jak amerykańskie F-35 i F-22, rosyjskie Su-57 czy chińskie Chengdu J-20 i Shenyang J-35 (wcześniej nazywany J-31). Większość ekspertów zgadza się, że to amerykańskie konstrukcje są zdecydowanie najbardziej zaawansowane. Za charakterystyczne dla myśliwców piątej generacji uważa się takie cechy jak m.in. zdolność do latania z prędkością naddźwiękową bez użycia dopalacza, zmniejszona wykrywalność przez radary (technologia stealth), najnowocześniejsza awionika i elektronika, a także zdolność do zmiany kierunku siły ciągu silnika (ciąg wektorowy) dająca większą manewrowość maszyny.