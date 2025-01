We wtorek biuro Michelle Obamy poinformowało, że nie weźmie ona udziału w inauguracji Donalda Trumpa, która odbędzie się 20 stycznia. "Były prezydent Barack Obama potwierdził udział w 60. ceremonii inauguracyjnej. Była Pierwsza Dama Michelle Obama nie weźmie udziału w nadchodzącej inauguracji" - czytamy w wydanym oświadczeniu.

Michelle Obama i nieobecność na inauguracji Trumpa

Nie podano przyczyny nieobecności byłej pierwszej damy na uroczystości, CNN wskazuje jednak, że w przeszłości otwarcie wyrażała ona swoją niechęć do Trumpa, którego oskarżyła między innymi o narażanie bezpieczeństwa jej rodziny poprzez swoją agresywną retorykę. W październiku zeszłego roku poparła rywalizującą z nim o fotel prezydenta kandydatkę Partii Demokratycznej Kamalę Harris.

W styczniu 2017 roku Michelle Obama wraz ze swoim mężem wzięli udział w inauguracji pierwszej kadencji Trumpa. Po latach zdradziła, co czuła podczas tamtego zaprzysiężenia. - Były łzy, były emocje. A potem usiedliśmy na tej scenie i oglądaliśmy przeciwieństwo tego, co reprezentowaliśmy: nie było różnorodności, nie było koloru na tej scenie, nie było odzwierciedlenia szerszego poczucia Ameryki – mówiła w "The Light Podcast" w 2023 roku.