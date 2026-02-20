Logo strona główna
Świat

USA miały stworzyć zaawansowane i ambitne plany ataku. Iran też podjął kroki

Teheran, Iran
Trump: Iran nie może mieć broni jądrowej
Źródło: Reuters
Amerykanie opracowali zaawansowane plany militarne wobec Iranu, obejmujące także zmianę reżimu - podał Reuters, powołując się na dwa źródła w administracji Donalda Trumpa. Jak z kolei przekazuje CNN, Teheran w ostatnich miesiącach wzmocnił swoje instalacje programu atomowego.

Opracowywanie opcji militarnych to kolejny znak, że USA przygotowują się na poważny konflikt z Iranem, jeśli zawiodą kontakty dyplomatyczne - ocenia Reuters. W ubiegłym tygodniu agencja jako pierwsza przekazała informację, iż amerykańskie siły zbrojne przygotowują się do wielotygodniowej operacji przeciw Teheranowi, która mogłaby objąć ataki na obiekty nuklearne.

Najnowsze, bardziej szczegółowe informacje zdają się wskazywać na bardziej zaawansowane, ambitne plany, opracowywane w oczekiwaniu na decyzję prezydenta Donalda Trumpa, który w ostatnich dniach sygnalizował, że bierze pod uwagę zmianę reżimu w Teheranie.

Plany - podaje Reutres, powołując się na źródła - obejmują różne opcje, w tym nawet zmianę reżimu czy wyeliminowanie poszczególnych przywódców.

Amerykańskie siły i bazy wokół Iranu
Amerykańskie siły i bazy wokół Iranu

Izrael jako przykład

Dwie osoby z amerykańskiej administracji, z którymi rozmawiał Reuters, nie sprecyzowały, którzy irańscy przywódcy mogliby być celem ataków, ani w jaki sposób amerykańska armia mogłaby doprowadzić do obalenia reżimu bez zaangażowania znacznych sił lądowych.

Jeden z rozmówców zwrócił uwagę, że Izrael skutecznie wyeliminował co najmniej 20 wysokich rangą dowódców podczas 12-dniowej wojny z Iranem w ubiegłym roku, co - jak podkreślił - "dowiodło, jak użyteczne jest takie podejście". Zastrzegł jednak, że obranie za cel poszczególnych osób wymaga "dodatkowych źródeł wywiadowczych".

Rozmówcy Reutersa nie posiadali informacji na temat tego, jak wygląda rozpoznanie amerykańskiego wywiadu w tej kwestii.

Iran wzmocnił obiekty nuklearne

Jak podała z kolei amerykańska telewizja CNN, Iran odbudował obiekty irańskiego programu atomowego, które zostały uszkodzone w amerykańskich nalotach w czerwcu 2025 roku. Niektóre nawet dodatkowo wzmocnił, jak wynika ze zdjęć satelitarnych. Ponadto reżim utworzył Radę Obrony, która ma usprawnić przygotowania na czas wojny.

Irańskie instalacje nuklearne
Irańskie instalacje nuklearne
Źródło: Maciej Zieliński , Adam Ziemienowicz , Michał Czernek/PAP

Trump: mogę powiedzieć, iż rozważam atak

Wcześniej w piątek Trump został zapytany, czy rozważa "ograniczony" atak na Iran. - Chyba mogę powiedzieć, że rozważam - odparł.

Zadane pytanie dotyczyło czwartkowych doniesień "Wall Street Journal" o tym, że Trump rozważa "wstępny, ograniczony atak militarny na Iran, aby zmusić go do spełnienia żądań dotyczących porozumienia na temat programu jądrowego". Byłby to pierwszy krok mający na celu wywarcie presji na Teheran, aby zawarł porozumienie, ale nie doprowadziłby do ataku na pełną skalę, który mógłby sprowokować poważny odwet.

Według dziennika Trump mógłby wydać taki rozkaz w ciągu najbliższych dni. Prezydent powiedział w czwartek, że ma nadzieję na wypracowanie porozumienia z Iranem i że przekona się, czy jest to możliwe w ciągu 10-15 dni. Jeszcze w środę rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt przekazała, że między stronami są bardzo duże rozbieżności.

Donald Trump
"Ograniczony" atak na Iran? Krótka odpowiedź Trumpa
shutterstock_729228883
Fatalne wieści dla portfeli Polaków. "To wszystko niemal gwarantuje" podwyżkę
BIZNES
Norwedzy pełnią służbę przy samolocie C-130J Hercules w bazie lotniczej Al-Asad w Iraku w ramach operacji Inherent Resolve (2025)
Ewakuują żołnierzy z Bliskiego Wschodu. Rośnie obawa przed konfliktem

Teheran chce przedstawić USA swoją propozycję układu w sprawie rozwoju programu atomowego, który zapewniłby, że miałby on jedynie pokojowe zastosowania. Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi nie podał konkretnego terminu, kiedy to zostanie zrobione, ale stwierdził, że wierzy, iż rozwiązanie dyplomatyczne jest w zasięgu ręki i może zostać osiągnięte "w bardzo krótkim czasie".

Komentatorzy przypominali, że przed uderzeniem na instalacje jądrowe Iranu w czerwcu ubiegłego roku Trump zapowiadał podjęcie decyzji w ciągu dwóch tygodni, podczas gdy atak nastąpił trzy dni po tej zapowiedzi.

OGLĄDAJ: Donald Tusk wzywa do natychmiastowego opuszczenia Iranu
pc

Donald Tusk wzywa do natychmiastowego opuszczenia Iranu

pc
Opracował Filip Czerwiński/akr

Źródło: PAP, Reuters, CNN

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

